Tisztázódni látszik az úzvölgyi temető kapcsán kialakult ellentmondás

Megrongált temetőkapu. Több feljelentést is tettek a tavaly júniusban Úzvölgyében történtek miatt, előrelépés viszont azóta sem történt • Fotó: Pinti Attila

Hatalmas felháborodást váltott ki a hónap elején, hogy az úzvölgyi temetőnél tavaly júniusban történtek kapcsán vizsgálódó moinești-i ügyészség lezárta a nyomozást és kimondta, hogy nem történt bűncselekmény.

Hivatalos: nem történt bűncselekmény a románok úzvölgyi temetőbe történő betörésekor Botrányosnak nevezte Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, hogy az úzvölgyi temető kapcsán tett feljelentésüket vizsgáló moinești-i ügyészség lezárta a nyomozást és kimondta, hogy a temetőnél nem történt bűncselekmény.

Akkor Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke arról számolt be, hogy az ügyészség feléjük továbbított válaszlevelében egyebek mellett az állt, hogy rongálás miatt azért nem indítottak kivizsgálást, mert Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala nem kívánt feljelentést tenni az ügyben. Kijelentését másnap sértésnek és egyben támadásnak nevezte Ravasz Arnold csíkszentmártoni falumenedzser, aki a település nevében közleményt adott ki a témában. Mint ebben írta, az első pillanattól kezdve megtettek minden jogi lépést a helyzet megoldása érdekében, és a temetőbe való betörést követően rögtön feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen.

Ne bántsák a csíkszentmártoniakat, kéri a falumenedzser Sértésnek és egyben támadásnak veszi a csíkszentmártoni falumenedzser a település nevében, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt azt állítja, hogy az ügyészségtől kapott levél szerint azért nem indítanak kivizsgálást rongálás miatt, mert a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal nem tett feljelentést.

Az ellentmondás tisztázása érdekében a moinești-i ügyészséghez fordultunk, a hónap elején elküldött kérdéseinkre a minap kaptunk választ.

Megszüntetett vizsgálatok

Mint a Georgel Brăila főügyész által aláírt válaszlevélben írták, a 2019 júniusában történtek után több bűncselekmény miatt indítottak vizsgálatot. Ilyen volt többek között a törvénytelen építkezés, a hivatali visszaélés, a sírgyalázás, az ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek, a gyűlöletkeltés és a rongálás. Utóbbi esetben az ügyészség szerkesztőségünknek is megerősítette, hogy a csíkszentmártoni önkormányzat nem tett feljelentést a temetőkapu megrongálása miatt. Ez az oka annak, hogy rongálás miatt nem indítottak további kivizsgálást, ahogy az összes felsorolt bűncselekmény esetében is megszüntették az eljárást. Az ügyészség ugyanakkor azt is közölte, hogy a csíkszentmártoni önkormányzat törvénytelen építkezés miatt tett feljelentést a temetőben elhelyezett betonkeresztek miatt, de ebben az esetben is megszüntették a vizsgálatokat.

Mégis tettek feljelentést

Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere a feljelentés elmulasztásának okát firtató kérdésünkre elmondta:

mégis tettek feljelentést, csak nem a moinești-i ügyészségnél, hanem a Hargita megyei rendőrségnél.

Magyarázatként hozzáfűzte: továbbra is úgy gondolják, hogy az úzvölgyi katonatemető Csíkszentmárton közigazgatási területéhez tartozik, ezért véleményük szerint a Hargita megyei hatóságok illetékesek az ott történtek tisztázásában, ezért is fordultak hozzájuk.

Ha a moinești-i ügyészségnél teszek feljelentést, elismerem, hogy Bákó megyéhez tartozik a temető, és akkor azért leszek a hibás

– nehezményezte a polgármester. Ezt követően próbáltunk tőle arra is rákérdezni, hogy amennyiben így látják, a törvénytelen építkezés miatt miért tettek mégis feljelentést a moinești-i ügyészségnél, erre azonban

kitérő választ adott Gergely András.

Leszögezte: ők megtették a szükséges lépéseket, kilenc perük is folyamatban van az ügyben.