Tinédzsereknek szóló bábelőadás készül

• Fotó: Barabás Orsolya

Az előadás rendezője Tamás Boglár, zenéjét Orbán Ferenc szerezte. A társulat ötletei alapján a szövegkönyvet György Komsa Andrea írta, aki a főszerepet is játssza. Az ifjúsági előadást ember méretű bábokkal mutatják be. A bábokat Tamás Anikó tervezte, a kivitelezésben a társulat is részt vett.

Az előadás először a Bábudvarban lesz látható január 25-én, ezen a járványügyi korlátozások miatt csak húszan vehetnek részt, de a február 2-ai, gyergyószárhegyi bemutatón már nagyobb létszámú közönség előtt játszhatnak. Fontos tudni, hogy az előadás 12 éven felülieknek ajánlott.