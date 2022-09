Tiltakoztak a csíkdelneiek a megnövekedett teherautó-forgalom miatt

Ennek érdekében egy kerülőutat alakítottak ki, amelyet az elképzelések szerint nyárra be kellett volna fejezni. Csakhogy az út egy kanyargós szakasza még mindig nem járható a teherautók számára, így azóta is a falun átvezető útszakaszt használják. Akkor ráadásul arról is szó volt, hogy újabb falugyűlésre is sor kerül áprilisban a további kérdések tisztázása érdekében, de ez is elmaradt.