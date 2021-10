Tesztelés alatt, beüzemelés előtt a zsögödi automatizált sorompók

• Fotó: Pinti Attila

Kedden és szerdán is több szakember jelenlétében tesztelték az elmúlt években több súlyos, sőt halálos baleset helyszíneként is elhíresült zsögödfürdői vasúti átkelőnél még tavasszal felszerelt automatizált sorompókat. Az egyik helyszínen lévő munkás kedden úgy vélte, hogy akár már pénteken „élesíthetik” a rendszert, ezt kérdésünkre azonban Cornel Roșu, a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője cáfolta, azt viszont megerősítette, hogy már nem kell sokat várni:

Az átjárónál korábban rendszeresen történtek balesetek, a jelentős anyagi károk mellett több személyi sérülés, sőt haláleset is történt – legutóbb augusztusban két személy vesztette életét. Olyan eset is előfordult, amikor egy autóvezető a sínek mellett nagyra nőtt aljnövényzettel magyarázta, hogy nem látta a közeledő vonatot. A vasúttársaság illetékesei minden alkalommal hangsúlyozták, hogy az átjáró megfelel az előírásoknak, a balesetek pedig nem a sorompók hiánya, hanem az autóvezetők elővigyázatlansága miatt következtek be.

Amíg az automatizált rendszert beüzemelik, addig a járművezetőknek áthaladás előtt meg kell állniuk és megbizonyosodniuk arról, hogy nem közeledik vasúti szerelvény. Ugyanakkor továbbra is az átjárónál van a kötelező megállást jelző forgalmi tábla, illetve az ugyanerre figyelmeztető Szent András-kereszt is, ezek jelzései hasonlóképpen érvényesek – emlékeztetett még korábban Cornel Roșu.