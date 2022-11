Terítéken az elővárosi vasútvonalak

Már korábban is szó volt arról, hogy megoldható lenne, hogy a Transilvania Nemzetközi Repülőtérről vonattal utazzanak be a turisták, városlakók Marosvásárhelyre. Most egy konkrét lépés körvonalazódik: az elővárosi vasútszállítás került terítékre.

Mint a Székelyhonnak Marosvásárhely polgármesterre, Soós Zoltán elmondta, az elmúlt időszakban több egyeztetésen vett részt a közlekedési minisztérium és a kormány képviselőivel. A találkozók témája, hogy hogyan lehet a tömegközlekedésen javítani, milyen pályázati lehetőségek lesznek az elkövetkező években. Mint kiderült, az elővárosi vasúti szolgáltatás beüzemelésére lesz lehetőség.

„Azt az ígéretet kaptuk, hogy a szakminisztérium európai uniós alapokból felújítja a Marosludas–Szászrégen közötti sínpályákat. Mi, első lépésként a metropolisz-övezetben, de még az azon túl levő településeket is bevonva, létrehozzuk a Vasúti Fejlesztési Társulást. Erre azért van szükség, mert csak ezek a társulások tudnak majd 2023 végétől pénzalapokat lehívni a motorvonatok megvásárlására.