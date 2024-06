Fantomprogram: tényleg eltelt a tanév tej és kifli nélkül Hargita megyében

Idén nem sikerült megmutatni a fantomképeket, de egy húzógatós képpárral most vigasztalódhatunk. Montázs: Székelyhon

„A tej-kifli közbeszerzési eljárása folyamatban van. Az utolsó értékelési szakaszba ért” – válaszolták. Hozzátették, a legjobb három pályázótól kérték be az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (DUAE). Az europa.eu oldal magyarázata szerint ez egy olyan online formanyomtatvány, amelyet az ajánlattevők jogosultságának megállapítására használnak. A megyei tanács végezetül megosztotta az országos elektronikai rendszer (SEAP) linkjét , amely a közbeszerzésről tartalmaz információkat.

A program kilenc részből (lot) áll, ugyanis a megye három kistérségére (a csíki, az udvarhelyi és a gyergyói övezetre), valamint a három élelmiszer típusára van osztva (tejtermék és kifli, valamint keksz és alma).

Az egész közbeszerzés folyamatát az Országos Közbeszerzési Ügynökség (ANAP) ellenőrzi, mint ahogy erről korábban is beszámoltunk. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának leköszönő elnöke korábban azt nyilatkozta, ez is hozzájárult a közbeszerzés elhúzódozásához, és az is, hogy az országos szabályozást későn tették közzé.