Késni fog a tej-kifli program indulása Hargita megyében

Augusztus 8-án lépett érvénybe a 2023/652-es Kormányhatározat, amellyel a Romániai Iskolaprogramot és annak költségvetését hagyják jóvá a 2023-2024-es tanévre. Ebbe az iskolaprogramba tartozik a tej-kifli program is, a korábbi, 2017-2023-as időszakra vonatkozó határozat érvényét vesztette. A kormányhatározat megjelenését követően harminc napra kell megjelenjen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Közbeszerzési Ügynökség (ANAP) közös rendelete, amely a tej-kifli program közbeszerzésére vonatkozó tenderfüzetmodellt tartalmazza – jelezte közleményben Hargita Megye Tanácsának sajtóosztálya. Mint írják,

– olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött dokumentumban.

– tájékoztatnak.

Mint írják, Hargita Megye Tanácsának a programmal foglalkozó csapata ez alkalommal is kistérségekre osztja a megyét, és idén is keretszerződést terveznek kötni, amely jelentősen megkönnyíti a program lebonyolítását. A kistérségekre való bontásnak pedig az a célja, hogy a helyi termelők is kapjanak esélyt, amennyiben lehet, a gyerekek minél közelebbről kapjanak friss termékeket.