Temesvári polgármester: George Simion és bandája erőszakosan behatolt a városházára

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben megválasztott elöljáró szerint

a véleménynyilvánítás szabadságába nem fér bele az, hogy George Simion „és bandái” megtámadják az állam demokratikus intézményeit.

„Ma kóstolót kaptunk abból, hogy mi történhet majd Romániában, ha válasz nélkül hagyjuk ezt a jelenséget” – írta bejegyzésében a polgármester.

Dominic Fritz azzal vádolta a csendőrséget és a helyi rendőrséget, hogy tehetetlen személői voltak az erőszakos cselekményeknek.

Felszólította az illetékes intézményeket, azonosítsák és büntessék meg a törvényszegőket, a kormánypártokat pedig arra kérte, hogy nyilvánosan ítéljék el a történteket.

A csendőrség pénteken közölte, hogy a polgármesteri hivatal védelme nem tartozik a hatáskörükbe, és a városháza környékén tartózkodó munkatársaik

„azonnal akcióba léptek”, amint értesültek az incidensről.

Az intézmény tájékoztatása szerint pénteken délután fél három körül „az egyik párt” mintegy húsz szimpatizánsa egy hátsó bejáraton hatolt be az épületbe, az állítva, hogy polgármesteri audienciára szeretnének feliratkozni.

A helyi rendőrök beengedték őket, de amint bejutottak az épületbe, a pártszimpatizánsok hangoskodni kezdtek. Végül szintén az intézmény védelmét ellátó helyi rendőrök távolították el őket a városházáról, és értesítették a közelben tartózkodó csendőröket is – számolt be a csendőrség. Közölték azt is, hogy azonosították a pártszimpatizánsokat, akik a maszkviselés elmulasztása és csendháborítás miatt bírságra számíthatnak.

Hivatalból bűnvádi vizsgálat indított a Temes megyei rendőrség a temesvári polgármesteri hivatalba pénteken behatoló személyek ügyében – közölte péntek este a hatóság.

Elutasította péntek este George Simion, a Román Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke Dominic Fritz polgármesternek azt a vádját, hogy aznap pártjának több szimpatizánsával együtt erőszakosan behatolt volna a temesvári városházára. A parlamenti képviselő a sajtónak elmondta, társaival együtt akadálytalanul léptek be az épületbe, az intézmény védelmét ellátó helyi rendőrök egyike sem vonta kérdőre őket, és Covid-igazolványt sem kértek tőlük. Beszámolója szerint csak az első emeleten állította meg őt egy városházi hivatalnok, akinek elmondta: polgármesteri audienciára szeretne felíratni egy személyt, aki másfél hónapja próbál beszélni Dominic Fritzcel, eredménytelenül. „Nem történt semmilyen erőszak. Közzé fogom tenni a Facebook-oldalamon a felvételeket” – nyilatkozta Simion.