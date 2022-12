Telt ház bizonytalanságokkal: most épp a drágulások hatása nyomja rá bélyegét az idegenforgalomra

Jó eséllyel megtelnek az ünnepekre és a decemberi hosszú hétvégékre a székelyföldi szálláshelyek – a koronavírus-járvány hatásai által az elmúlt két évben megtépázott idegenforgalmi ágazat ismét pezseg, ám érződnek már az energiaárak drágulása és a pénz értékvesztése által keltett bizonytalanságok is a turizmusból élők körében. Sokan nem tudják még, hogy jól árazták-e be a szilveszteri mulatságot, illetve arra a kérdésre sincs még válasz, hogy jövőre lesz-e pénze a potenciális vendégeknek.

Két nehéz év után idén lélegzethez jutott a turisztikai ágazat, visszatértek a vendégek a panziókba, szállodákba, és nem lesz ez másként a decemberi időszakban, az év végi hosszú hétvégéken, karácsonykor és szilveszterkor sem.

A turisztikai szakemberek szerint a nyári lendület kitart az év végéig, a következő esztendő kilátásaival kapcsolatban azonban még sok a bizonytalanság.

Parajdon nem kedvezett a turisztikai főszezon kihasználásának az, hogy nyár végén elhúzódó bezárásra kényszerült a sóbánya,

most pedig – noha az üdülőtelepülés minden turistacélpontja, például a bánya és a wellnessközpont is nyitva áll a vendégek előtt – a gazdasági bizonytalanságok hatása érződik a foglalások számában.

Amint arról Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke lapunknak beszámolt, a sokéves átlaghoz képest idén visszafogottabb az érdeklődés a parajdi szálláshelyek iránt a decemberi időszakban.

A decemberi minivakáció idején ugyan voltak vendégek, de az elmúlt évekhez képest most kevesebb megkeresést kap az egyesület

– fogalmazott. Megjegyezte: azok, akik kezelésre járnak Parajdra, továbbra is visszatérnek a településre, kihasználták a munkaszüneti napokat is,

voltak olyan napok az elmúlt időszakban, amikor a sóbánya napi látogatottsága elérte a 2-3 ezret, és szilveszterre is biztosan sok vendég érkezik, de az is tapasztalható, hogy csökkent az érdeklődés.

Az egyesület elnöke úgy véli, ennek a gazdasági bizonytalanságok és az infláció lehet az oka. Mint mondta,

Parajdon olyanok is vannak, akik fél éve nem kaptak villanyszámlát, ez az ország többi részén sem lehet másként, és a bizonytalanságok miatt valószínűleg sokan próbálják visszafogni a kiadásaikat.

A turisztikai egyesület elnöke szerint a turistaforgalom szempontjából az idei év nagyjából 90 százalékos volt a járvány előtti utolsó évben, azaz 2019-ben tapasztaltakhoz képest.

Fotó: Veres Nándor

Nem zárna be az ünnepek után Szilveszterre mondhatni már el vannak adva a szálláshelyek Tusnádfürdőn, az ünnepi időszakban már csak a karácsonyra találni szabad helyeket az üdülőtelepülésen – tudtuk meg Molnár Ákostól. A Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület elnökének tapasztalata szerint

a szállodák, panziók működtetői elégedettek a foglalások számával.

Ő is úgy látja, hogy a foglalások tekintetében az idei esztendő megközelítette a 2019-es évet. Az viszont nagy kérdés még a turizmusból élők számára, hogy jövőre milyen lesz a turizmushoz való viszonyulása a potenciális vendégeknek – mondta kérdésünkre. „Az energiaárak nagyon elszálltak, még így is, hogy bevezették az árplafont, háromszoros, négyszeres árakról beszélünk a drágulás előtti helyzethez képest.

Ezeket a többletköltségeket rövid távon még lenyelik a turisztikai szolgáltatók, de amennyiben ez nem változik hosszabb távon, be kell majd építsék az árba. Illetve – mivel általánosan emelkednek az árak – a személyzet fizetését is többször kellett emelni idén, ami szintén egy nagy többletköltség

– sorolta az idei év nehézségeit Molnár Ákos. Kedvező hírként számolt be ugyanakkor arról, hogy miközben országszerte nagyon sok szálloda és panzió bezár a téli időszakra a magas energiaárak miatt, addig Tusnádfürdőn tudomása szerint nem zárnak be a vendéglátóhelyek – és remélik, hogy lesz is, aki számára nyitva tartsanak.

Fotó: Haáz Vince

Most még van pénzük a potenciális vendégeknek Szovátán nem aggódnak az ünnepi időszak foglalásai miatt, noha a jelenlegi köztes időszakban kicsit gyengébb a szálláshelyek telítettsége.

Szilveszterre jól állunk Szovátán, a karácsonnyal sincs gond, és nem volt a december eleji hosszú hétvégén sem, most, a kettő közötti másfél-két hétben egy kicsit gyengébb. De van vendég, hál’istennek, visszatért a foglalások száma a járvány előtti időszakban megszokotthoz

– ismertette a Maros megyei üdülőtelepülésen tapasztaltakat Bereczki István, a Szovátai Turisztikai Egyesület elnöke. Kérdésünkre elmondta, hogy nehezen találni már szabad helyet az ünnepi időszakra, éppen megkeresésünk előtt próbált valakinek szabad szálláshelyet keresni, és alig talált. Bereczki István szerint

a turisztikai ágazat jövőre fogja megérezni az idei energiaár-drágulások és az infláció negatív hatásait.

Úgy véli, most még van pénze a potenciális vendégeknek és áldoznak a kikapcsolódásra, a fűtésszámlák jelentette kiadást csak ezután fogják érzékelni, ezért takarékoskodással is csak ezután fognak tervezni.

Mi is félünk a jövőtől az energiaárak miatt, a panziókban és a szállodákban sem mindegy, hogy mekkorák a költségek. Szerintem jövő évben fog igazán csattanni ez az ostor. Már most drágított mindenki az ágazatban, és jövőre megint fog, mert az emelkedő energiaárakat muszáj beépíteni a szállásárakba – ez a turizmusban is úgy működik, mint minden más területen

– fogalmazott.

Fotó: Kristó Róbert

Nem biztos, hogy mindenki jól árazta be szolgáltatásait A költségszámítások azonban már idén gondot okozhatnak egyes szálláshelyeken, ugyanis nem biztos, hogy mindenhol jól árazták be az év végi ajánlataikat, és ezt az energiaár-sapkával kapcsolatos megkésett kormányintézkedések sem segítették – véli László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Klaszter elnöke. „A vendéglátók között sajnos még nem mindenkiben tudatosult, hogy milyenek lesznek a téli számlák, és bizonyos szempontból ezek elég kiszámíthatatlanok is voltak, hiszen eléggé megkéstek ezek a kormányhatározatok. Most már gondolom tudják, hogy milyen árakkal kell számoljanak, de ahhoz például, hogy a szilveszteri árakat jól tudják kiszámolni, több hónappal előre kell tervezzenek.

Megtörténhet, hogy egyes vendéglátók olcsóbban fogják adni a szilveszteri csomagot, mint amennyibe az nekik kerülni fog. Bizonytalanságot szült ez a helyzet, és ebben azok a turisztikai vállalkozások kerülnek előnybe, amelyek pontosan kalkulálnak, és céltudatosan tervezik meg az árakat, nem az alapján, hogy a szomszédban mennyiért adják ugyanazt. Ebben az ágazatban most ez jelenti a legnagyobb veszélyt

– mondta a szakember, aki szerint a következő esztendő újból egy rendhagyó év lesz az idegenforgalmi ágazatban és a turisztikai szezont az fogja meghatározni, hogy a télen mennyire nőnek meg a lakosság mindennapi költségei. A bizonytalanságok és gazdasági nehézségek ellenére azonban az idei esztendő vége kedvezően alakul majd a székelyföldi turizmusban.

Lazítás a medencében. Az idei év vége kedvezően alakul a székelyföldi turisztikai ágazatban Fotó: Haáz Vince

„Az már látható, hogy nagyon sok foglalás van, olyan helyeken, ahol vannak mellékszolgáltatások is, tehát ahol van például wellness, vagy sportolási, szórakozási lehetőségek.

Szilveszterre minden szálláshely be fog telni előbb-utóbb, mert ahogy telítődnek a jó helyek, már beérik a kevésbé jóval is, aztán a kicsit gyengébbel is.