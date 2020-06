Teljes egészében megújul a székelyudvarhelyi belvárosi református templom

• Fotó: Bálint Előd Erdély

A páratlan munkálatsor megrendelői és kivitelezői reményei szerint pontosan egy év múlva eme szent hajlék olyan képe tárul elénk, mint a templom építésekor – mondta el Várday Zsolt, a javítási munkálatok tervezője a beruházásról tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Templomtörténet

A mai istenháza helyén egy rossz állapotú gótikus templom állt, ezt a kerítőfalán belül bővítették. Alapfalak szintjén áll a régi kerítőfal, a rehabilitácó során láthatóvá is teszik majd – részletezte Várday Zsolt. A megnövekedett gyülekezet számára a bővített templom is kicsinek bizonyult. Az egyház elöljárói többször kértek engedélyt egy új templom felépítésére. Ezt Backamadarasi Kis Gergely szerezte meg 1780-ban.

A Székelyudvarhelyi Református Kollégium nagy tekintélyű rektor-professzora volt a legfőbb támogatója és irányítója a templom felépítésének.

A ma is használt templom 1781–1784 között épült fel Schmidt Pál, marosvásárhelyi „főpallér” vezetésével, amit 1782-ben rendeztek be. Ekkor készült el a szószék is, majd egy év múlva megvásárolták a harangokat. 1896-ból való az úrasztala, valamint az orgona.