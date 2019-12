Telekkönyvezés Gyergyószentmiklóson: egy hónap múlva a gazdákon lesz a sor

Kevesen voltak kíváncsiak a sokakat érintő tájékoztatásra • Fotó: Gergely Imre

Hatvan napig lehet hibaigazítást kérni

A szerda esti fórumon Rákossy Botond földmérő mérnök ismertette a folyamat eddigi és soron következő lépéseit. Mint kifejtette:

egy hónap múlva a gazdákon, területtulajdonosokon lesz a sor, hogy a saját érdekükben ellenőrizzék a szakemberek által megállapított adatokat.

A kataszteri hivatal előzetes jóváhagyása után 60 napig a városházán lesznek kifüggesztve a rajzok, és ott lesznek hozzáférhetők a földtulajdonra vonatkozó regiszterek. Ezeket kell alaposan átnézniük az érintetteknek: a jelzett helyen van-e, pontosak-e a méretek, helyesek-e a tulajdonosra vonatkozó adatok. Amennyiben pontatlanságot találnak, írásban kell hibaigazítást kérniük. Rákossy elmondta,

ha minden rendben megy, nagyjából egy év múlva eljutnak oda, hogy megnyithatják a telekkönyveket.

A telekkönyvi bejegyzések az eredeti tulajdonos nevére történnek, akkor is, ha időközben az illető elhunyt vagy a föld gazdát cserélt. Azonban be lesz jegyezve a földet ténylegesen birtokló személy neve is, és ha ezt a bejegyzést három éven belül senki nem kifogásolja, hivatalosan is tulajdonossá válik.

A két említett dűlő 1200 hektárnyi területet jelent, és mintegy 500–600 személy rendelkezik itt földbirtokkal.

Nagyságrendileg 900 parcelláról van szó – tudtuk meg a városháza illetékes munkatársától. Ehhez képest meglepően kevesen jelentek meg a fórumon: összesen nyolc személy volt kíváncsi a tájékoztatásra.