Tele vannak a Covid-részlegek, további szigorítások várhatók Hargita megyében

Megpróbálják megelőzni a kórházak túlterhelődését, de már most – a Covid-részlegeken történő folyamatos ágyszámbővítés ellenére is – azonnal megtelnek a megüresedő helyek a Hargita megyei kórházakban. A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője szerint további szigorításokra kell számítani, ahogy az esetszámok nőnek.

Vörösen figyelmeztető járványügyi jel, hogy már tele vannak a kórházak Covid-részlegei • Fotó: Pinti Attila

„A Covid-osztályok tele vannak, nyilván folyamatosan dolgozunk azon, hogy kapacitásokat nyissunk meg. Fel van pörögve a helyzet, nagyon gyorsan kell kiértékelni a betegek állapotát, nagyon gyorsan hazaengedni, ha lehet, vagy beutalni. Ez óráról órára változik, megürülnek helyek, de rögtön kerülnek új betegek. Eddig még katasztrófa nem történt, tehát nem kellett senkinek szenvednie azért, hogy nem kerülhet kórházba, de figyelmeztető jel, hogy tele vannak a kórházaink. Folyamatosan telnek meg, folyamatosan dolgozni kell azért, hogy ágyakat szabadítsunk fel a frissen érkezők számára, és ezt a ritmust nehéz az orvosoknak is hosszú távon tartani” – jellemezte az aktuális járványhelyzetet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője lapunknak.

Folyamatosan alkalmazkodni kell az új helyzethez, a székelyudvarhelyi kórházban éppen a napokban dolgoztak ki egy hatékony és racionális módszertant a betegutak megszervezésére, a tünetmentes páciensek gyors kiértékelésére és hazaengedésére, majd a velük való további kapcsolattartásra – ha ez beválik, mindenki számára példát jelenthet, fűzte hozzá Tar Gyöngyi.

„Már nem bírják az iramot”

Megpróbálják megakadályozni az egészségügyi rendszer túlterhelődését, de a kórházakban és az igazgatóságnál dolgozók is erejük végén vannak a hónapok óta tartó megfeszített munka miatt, látható, hogy egyes orvosoknak is egészségügyi problémáik lesznek a túlhajszoltság miatt, és

vannak olyan nyugdíjas kollégák, akik visszavonulnak a barikádról, mert már nem bírják az iramot

– mondta Tar Gyöngyi. A helyzet azért is vészjósló, mert már most szakemberhiány van az egészségügyi rendszerben, harc folyik a rezidensekért is. Jól illusztrálja ezt, hogy a székelyudvarhelyi rezidensek esetében sikerült elérjék, hogy Raed Arafat államtitkár jóváhagyásával áthelyezzék őket a városi kórházba, ám közbelépett a marosvásárhelyi klinika – ahol sok más megyéből érkezett beteget is kezelnek – és visszakérte a fiatal szakembereket. A közegészségügyi igazgatóságoknál és a mentőszolgálatoknál tapasztalható személyzethiányt a szaktárca úgy próbálja orvosolni, hogy lehetőséget ad a háziorvosok számára, hogy fizetség ellenében bedolgozzanak az említett intézményekhez. Tar Gyöngyi elmondta, éppen csütörtökön volt erről egy felmérés: Hargita megyében mindössze két háziorvos jelentkezett. Reméli, azért volt ilyen alacsony a szám, mert még kevesen értesültek a lehetőségről, és lesznek még jelentkezések.