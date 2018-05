Tehenet pusztított el a medve

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A medvetámadás kapcsán Szőcs Miklós, a károsult gazda kereste meg szerkesztőségünket. A csíkszentgyörgyi férfi hétfői beszélgetésünkkor elmondta, csütörtökön értesítették őt arról, hogy egy medve végzett az egyik tehenével.

HIRDETÉS

„Két tehenem volt, most már csak egy maradt. Szerdán hajtottuk hátra őket a Havasba, csütörtök nappal pedig már meg is ölte az egyiket a medve. Az úttesten találták meg a tetemét, akik egy másik csordát hajtottak hátra ugyanarra a területre, ahol az enyémek voltak. Ők értesítették a pásztorokat is, és engem is. Mivel fiatal tehén volt, a kárt 4–5 ezer lejre becsülöm. A tetemet azóta se szedte össze senki, és bár az önkormányzatnál azt mondták, hogy el kell tüntetni, én egyedül biztosan nem megyek oda, ahol így járnak a medvék, az életemet nem kockáztatom. Nem egy tyúktetemről beszélünk, amit gyorsan beleteszek egy zacskóba, és elszaladok vele. Mégis ki fog segíteni nekem abban, hogy a tetemet eltakarítsuk az útról?” – tette fel a kérdést az egyedül élő gazda, aki az önkormányzatnál is jelentette az esetet.

Szabó László, Csíkszentgyörgy alpolgármestere érdeklődésünkre megerősítette, hogy a gazda hivatalosan is jelentette a múlt héten történt medvetámadást. Mint mondta, a gazda megkérdezte tőlük, hogy mit csináljon a tetemmel, erre pedig valóban azt válaszolták, hogy el kell tüntetni, ám ezt nem úgy értették, hogy egyedül kell megoldania a problémát.

A hétfői munkaszüneti napra való tekintettel keddre hívtam össze egy bizottságot az ügyben. Ki fogunk menni a helyszínre, fényképeket készítünk, és segíteni fogunk a gazdának abban, hogy a vadkár megtérítésére vonatkozó iratcsomót összeállítsuk. Ezt követően a tetem elszállításában is segítséget nyújtunk, hiszen az önkormányzatnak szerződése van egy erre szakosodott céggel

– zárta az alpolgármester.