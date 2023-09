Te mit kérdeznél egy szexuálpszichológustól?

Sajnos először csak felnőtt koromban jutottam el, de azóta is mindig vágytam vissza, így külön öröm számomra, hogy szeptember folyamán újra találkozhatom az itteni közönséggel. Sőt most annak köszönhetően, hogy hat helyszínen tartok majd előadást, még több szegmensét ismerhetem meg Erdélynek.

– Sokan úgy tartják, hogy az erdélyi emberek szűkszavúak, és visszafogottak, ha érzelmekről, elakadásokról kell beszélni. Mit gondolsz, az erdélyi közönség valóban szemérmes?

– Bár én magam is hallottam arról, hogy az erdélyi, a székely ember csak akkor beszél, ha van mondanivalója, mégis azt gondolom, hogy van az réteg, aki már felismerte, hogy a lelki elakadásokon a nyílt és őszinte kommunikáció nyújthat hatható segítséget. A magyarországi előadásaim során is azt tapasztaltam, hogy előbb meg kell teremteni egy biztonságos teret ahhoz, hogy az emberek feloldódjanak. Természetesen, ha személyes kérdésekkel nem is bombáz a közönség, ezekre a lehetőségekre is megvannak a módszereim.