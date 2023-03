Társasjátékozni hívnak Székelyudvarhelyre a hétvégén

Társasjátékos Hétvégét tartanak március 25-én és 26-án Székelyudvarhelyen, a Játék Éve rendezvénysorozat részeként. A Kubuk és a székelyudvarhelyi Művelődési Ház által szervezett alkalmon több mint százféle társasjáték közül lehet választani, a szervezők pedig a választott játékok szabályait is ismertetik.

Az eseménynek a székelyudvarhelyi Művelődési Ház ad otthont, baráti társaságokat, de egyedül érkezőket is várnak, és arra kérik a résztvevőket, hogy fogadják be egymást egy-egy játék erejéig. A rendezvényen díjakat (értékes társasjátékokat) is lehet nyerni.

Hirdetés

A Társasjátékos Hétvége szombaton 16 órától kezdődik és éjjel 1 óráig tart, majd vasárnap délelőtt 10 órától folytatódik és 16 órakor ér véget.

A rendezvényen való részvételhez regisztrálni kell online, ide kattintva, vagy az esemény helyszínén, egy jelképes beugró ellenében. További részletek a Társasjátékos Hétvége Facebook-eseményénél lehet találni.