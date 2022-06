Társadalmi összetétel, bérek, gazdasági helyzet – mit mondanak a statisztikák Erdélyről?

Minden valamirevaló országnak van saját söre és légitársasága. Nem árt, ha van focicsapata és atomfegyvere is, de legalább saját söre legyen – vezette fel az előadást egy Frank Zappa-idézettel Albert Sándor, a székelyudvarhelyi RMKT elnökségi tagja, közgazdászként azt is hozzáfűzve, szerinte egy valamirevaló nemzetnek statisztikai hivatala kell legyen.

A mintegy ötmillió alkalmazottnak nagyjából a harmada, azaz 1,8 millió Erdélyben él – ez a lakosságarányos adatoknak is megfelel –, és ugyanekkora a társadalombiztosítási alapból fizetett nyugdíjasok száma is.

Sajnos a székelyföldi megyék és Szatmár is az utolsó harmadba került, viszont Hargita és Kovászna is javított egy-egy pozíciót, Szatmárnak és Máramarosnak viszont nagyon erős a pozíciónyerése ebben a 42-es listában

– fogalmazott. Hargita és Kovászna javított a helyezésén az egy főre jutó GDP tekintetében, megállni látszik a csökkenő tendencia, ami a 90-es évek óta volt tapasztalható, akkor ugyanis még a felső középmezőnyben helyezkedtek el a megyék között. Az egy főre jutó GDP-t illetően nincs egy egyértelmű trend az országban, noha az utóbbi években kissé csökkent a megyék közti különbség, de még így is jelentős. „Arra számítottunk, az volna a normális, hogy ha egy harmonikusan fejlődő országról beszélünk, akkor a sokmilliós támogatások arra összpontosulnak, hogy ezeket a különbségeket minél inkább tompítsák, de ez nem érvényesült egyértelműen” – magyarázta Barna Gergő. Ez kitűnik az egy főre jutó GDP-re vonatkozó adatokból is: a lakosság kétharmada olyan megyében él, amely átlag alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkezik.

Az önismeret javítása, az identitás erősítése a cél

Az erdélyi közösségre, társadalmi helyzetre összpontosító statisztikák rendszerezése és emészthetővé tétele a céljuk, ezáltal pedig az erdélyi társadalom önismeretének a javítása – fogalmazta meg céljaikat az Erdélystat képviselője, ugyanis egy 2017–2018-as felmérés is azt igazolta, hogy az erdélyi magyarság nagyon kis mértékben ismeri önmagát, még az abszolút számok tekintetében is. „Nem titkolt célja volt ennek az is, hogy a különböző regionális identitásokat erősítsük, legyen az az erdélyi, a székelyföldi vagy a partiumi” – mondta Barna Gergő, a nehézségek között megemlítve az etnikai adatokra vonatkozó adatforrások szegényességét is.