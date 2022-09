Tanszersegély: még néhány napig fogadják az új igénylők kéréseit

Országos szinten 235 ezer diák kapott 500 lej értékű tanszervásárlási utalványt a múlt tanévben, az európai beruházások minisztériuma adatai szerint idén már mintegy 300 ezer gyerek lehet jogosult. Az elektronikus kártyára utalt juttatásból kizárólag a gyerekek tanszereit, ruházati cikkeit lehetett megvásárolni. Áprilisban kapták meg a múlt tanévre, most pedig a 2022-2023-as tanévre vonatkozó kérések begyűjtése zajlik.

Régi és új igénylők

Nemrég írtunk róla, hogy alig kezdődött meg a tanév, már le is jár az 500 lejes tanszertámogatás igénylési határideje, az iskolák ugyanis szeptember 9-éig gyűjtötték a kéréseket, hogy állítsák össze a támogatottak listáját. Fejes Réka, a Maros Megyei Tanfelügyelőség szociális utalványokért felelős tanfelügyelője a Székelyhonnak elmondta, hogy szeptember 9-ig a már kártyával rendelkező diákok kéréseit várták, vagyis azokét, akik tavaly is megkapták a juttatást, idén pedig egy júliusi jövedelemigazolással kellett bizonyítani, hogy ebben a tanévben is jogosultak a támogatásra. Az új igénylők kéréseit szeptember 20-áig várják.

A támogatás azoknak az óvodásoknak jár, akiknek a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a minimálisan garantált összeg (149 lej) kétszeresét, tehát 298 lejt. Az általános iskolába (0–8. osztályba) járó diákok szintén jogosultak az összegre abban az esetben, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a bruttó minimálbér (2550 lej) felét, azaz 1275 lejt. A kérelmeket a tanuló életkorától függően az önkormányzatokhoz (óvodások esetében) vagy annak az oktatási egységnek a titkárságára kell benyújtani, ahová a tanuló beiratkozott. Fejes Réka tanfelügyelő elmondta, múlt évben 8700 diák kapta meg ezt a támogatást Maros megyében. Idén arra számítanak, hogy növekedni fog ez a szám.

Hargita megyében a tavaly 4599 gyermek kapta meg a tanszervásárlási segélyt, ebből idén is jogosult maradt 3334 – tudtuk meg a Hargita Megyei Tanfelügyelőség munkatársástól, Bíró Ágnes Arankától, aki azt is elmondta, hogy idén több jogosultra számítanak, ugyanis még gyűjtik az adatokat, de már mintegy 5000 kérés van a tanfelügyelőség rendszerében.