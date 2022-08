Tanévkezdésre készülnek az iskolák

A tanév során is, de leginkább a nyári szünetben, amikor az oktatást nem zavarják, a marosvásárhelyi városháza iskolákért felelős igazgatósága számos munkát végeztet az oktatási intézményekben. Borsos Csaba városházi szóvivő érdeklődésünkre elmondta, minden intézménybe építő- és festőanyagokat szállítottak, hogy az érintett tantermek, folyosók és melléképületek hibáit kijavíthassák.

A kérések függvényében az év elején pénzösszegeket különítettek el, hogy munkaszerződéseket köthessenek jóváhagyott cégekkel a folyamatos felújításokra és javításokra. Ugyanakkor az városháza iskolai igazgatóságán keresztül egy sor munkálat és beszerzés kezdődött, mint például udvarok burkolása a Serafim Duicu, az Elektromaros, a Ion Vlasiu és a művészeti középiskolákban, illetve egyes óvodákban – sorolta a szóvivő, hozzátéve, a legtöbb oktatási intézményben teljesen vagy részben kicserélték a víz- és fűtéshálózatokat, központi fűtőberendezéseket vásároltak és telepítettek minden olyan iskolába és óvodába, ahol a régiek annyira meghibásodtak, hogy már nem lehetett megjavítani azokat. Ugyanakkor számos tanintézményben felújították az elektromos hálózatot, a világítótesteket ledesekre cserélték, valamint javították a szanitereket. A bölcsődék számára iskolabútorokat és kiságyakat rendeltek, amelyeket szeptember 1-jéig kell leszállítani.

A saját költségvetésből végzett korszerűsítések mellett az Európai Unió által biztosított forrásokra is pályáznak, hogy olyan nagyobb munkálatokat végezzenek el, mint például a Friedrich Schiller Gimnázium javítása és tetőterének beépítése. Ugyanakkor a legutóbbi költségvetés-kiigazításnál pénzt különítettek el a képviselők a megkezdett beruházások befejezésére is: a művészeti középiskola (350 ezer lej), a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Iskola (150 ezer lej), a Traian Vuia Szakközépiskola (50 ezer lej) és a Dr. Bernády György Általános Iskola (150 ezer lej) is támogatást kap.