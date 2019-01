Támogatott telekkönyvezés: nyilvántartásba veszik a földterületeket

A telekkönyvezés mellett a földterületek tulajdonviszonyait is rendezni kell

Részt vett a programban Homoródszentmárton, Parajd, Csicsó, Szépvíz, Oroszhegy, Csíkszentmihály, Fenyéd, Csíkdánfalva, Gyergyótölgyes, Homoródalmás, Csíkszentlélek, Kápolnásfalu, Székelyderzs, Felsőboldogfalva, Szentábrahám, Csíkpálfalva, Csíkkarcfalva, Szentegyháza, Csíkszenttamás, Gyimesfelsőlok és Farkaslaka. A 2018-as, harmadik támogatási időszakban, április végén és május elején 55 közigazgatási egység írt alá finanszírozási szerződést a dokumentációk elkészítésére, ennek nyomán 46 szerződést kötöttek a munkálatok elvégzésére, amelyek

több mint 40 000 ingatlan – több mint 35 000 hektárnyi terület – telekkönyvezésének előkészítését célozza.

Tavaly egy negyedik kiírása is volt a programnak, így szeptember-október folyamán 36 támogatási szerződést írtak alá, ezeket viszont csak 13 szolgáltatási szerződés követte – ez több mint 9000 ingatlant, 4700 hektár területet érint.

A telekkönyvezés előkészítését illetően Hargita megye az ország megyéi között a középmezőnyben helyezkedik el, ha az ingatlanok számát vesszük alapul, több mint 6 millió lej értékű finanszírozás fordítható erre a célra a szerződések szerint

– jellemezte a helyzetet az igazgató.

Külföldi támogatás

Truță beszámolt arról is, hogy a Világbank által finanszírozott országos CESAR nevű program keretében Csíkszentkirály után Gyergyóremetén is elkészült 7366 ingatlan számára a telekkönyvezéshez szükséges dokumentáció, amelynek átvétele most van folyamatban. További három község vesz részt ebben a programban, azóta keretszerződést írtak alá Csíkszentdomokos, Galócás és Gyergyóvárhegy ingatlanjainak telekkönyvezése érdekében. Gyergyóvárhegy és Galócás esetében tavaly megkötötték a kivitelezési szerződést, a munkálat az előbbi községben el is kezdődött. A 2014-2020-as Regionális Operatív Program támogatásával készülhet el az ingatlanok általános kataszteri bejegyzése Csíkszentgyörgyön, Kászonaltízen, Zetelakán, Homoródszentmártonban, Farkaslakán, Parajdon és Máréfalván. Az európai uniós támogatású projekt első két kedvezményezettje Kászonaltíz, illetve Zetelaka lesz – tudtuk meg.