Támogatja a katolikus iskola helyzetének megoldását az oktatásügyi miniszter

Egy új tanintézetet miniszteri rendelettel vagy a jelenleg a szenátusban levő új törvénnyel lehet majd létrehozni. Azt, hogy a katolikus iskola mikor és hogyan fog létrejönni, jelenleg nem tudhatom, de a tanítási folyamatban nem lesz fennakadás – nyilatkozta hétfőn Marosvásárhelyen Liviu Pop oktatásügyi miniszter, aki arról is beszélt, hogy az RMDSZ törvénytervezetét az elfogadás után egyesek megtámadhatják az alkotmánybíróságon, így megtörténhet, hogy szeptemberig nem sikerül rendezni az ügyet.

Liviu Pop • Fotó: Haáz Vince

Liviu Pop arról is beszélt, hogy a törvénytervezet elfogadása után lehetségesnek tartja, hogy a római katolikus iskola létrehozását lehetővé tevő törvényt egyesek meg fogják támadni az alkotmánybíróságon, és ha ez megtörténik,

Elmondtam ezt a város polgármesterének is, s várom tőle a visszajelzést. A másik lehetőség a szóban forgó iskola létrehozására a jelenleg a szenátusban levő, az RMDSZ által benyújtott törvénytervezet lesz. Amíg ez nincs elfogadva addig nem tudok arról nyilatkozni, hogy a végleges formájában mit fog tartalmazni és milyen módon teszi majd lehetővé a már meglevő osztályok átvételét, a cikluskezdő osztályok indítását.

A miniszter kihangsúlyozta, hogy az iskolahálózatot el lehet fogadni, illetve egy tanintézetet létre lehet hozni miniszteri rendelettel is, abban az esetben, ha a helyi önkormányzat ezt kéri és rendelkezik az iskolaépületekkel, vagyis, ha tulajdonosa azoknak vagy haszonbérbe vette azokat.

A Román Kultúra Napja tiszteletére kiosztott kitüntetések átvételére érkezett Marosvásárhelyre hétfőn az oktatási miniszter, aki a reggeli órákban találkozott többek között a város polgármesterével és Péter Ferenc megyei tanácselnökkel is.

A Szociáldemokrata Párt támogatja ennek a problémának a megoldását

– mondta Liviu Pop.

Novák Zoltán szenátor – aki hétfőn jelen volt a város és a megye vezetőivel tartott miniszteri találkozón – a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, hogy inkább elvi kérdésekben egyeztettek a tárcavezetővel.

Természetesen szóba került a római katolikus iskola kérdése is, s mi, Péter Ferenc megyei tanácselnökkel kihangsúlyoztuk, hogy ragaszkodunk az iskola létrehozásához, és ahhoz, hogy ez törvényes keretek között történjen meg.

Novák Zoltán elmondta, hogy több síkon zajlanak az egyeztetések, és keresik a megoldást az iskola létrehozására. Februárban kerül a szenátus elé az RMDSZ által benyújtott törvénytervezet, amely alapján létre lehetne hozni a felekezeti iskolát, de ezzel párhuzamosan figyelemmel kísérik azt is, hogy hogyan sikerült megegyeznie a polgármesteri hivatalnak a római katolikus státussal az iskolaépületre vonatkozó szerződés ügyében, ami szintén fontos az új tanintézet megalakítása szempontjából.

Egyetemi autonómia van



A miniszter hétfő délután találkozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Petru Maior Egyetem vezetőségével is. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva, miszerint lehetségesnek tartja-e, hogy az orvosi egyetemen létrejöjjön az önálló magyar kar, a miniszter azt mondta, neki nincs ebbe beleszólása, hiszen az egyetemeknek autonómiája van, s az egyetem vezetősége dönti el, hogy valóban szükség van-e önálló karra. Hasonlóképp az egyetemi autonómiára hivatkozott akkor is, amikor az orvosi és a Petru Maior egyetem összeolvadásával kapcsolatos kérdést tettek fel neki a teremben levő újságírók. „Ha két egyetem vezetősége úgy dönt, hogy jobb, ha együtt folytatják, akkor ezt megtehetik, és ha döntésük törvényes, én alá is írom az egyesülést. De erről az elképzelésről jelenleg semmit nem tudok, ezután találkozom az illetékesekkel”.