Indiában szenvedett mártírhalált Kr. u. 72-ben, 232 körül szír keresztények Edessza (Urfa) városába vitték a holttestét, és ideiglenesen ott temették el. Mindez állítólag július 3. napján történt, más vélekedések szerint ezen a napon hunyt el, amiért is Róma 1969-ben ünnepét – 1200 év után – ismét július 3-ra helyezte.

Később Egyiptomban és talán az egyes kutatók által az őseinkkel is összefüggésbe hozott pártusok földjén térített, így a mai napig a pakisztáni és indiai keresztények védőszentje, de az építőmunkások, pallérok, földmérők, vakok is hozzá imádkoznak.

A hagyomány pedig makacs dolog, és főként az a meggyőződés rögzült eleink tudatában, hogy a Tamás napja a legalkalmasabb disznóvágásra. Bálafalván, azaz a háromszéki Szentföldön megboldogult apósom még a 2000-es évek elején is emellett kardoskodott, olyannyira, hogy ha aznap nem tudtam neki segíteni, azzal az egész disznóvágás elmaradását kockáztattam.

De még ennél is kényesebben vigyázott arra, nehogy újhold legyen, mert akkor megavasodott volna a szalonna. Mondjuk, ő még az erdőlést is a Hold járásához igazította. (Mert igen, Tamás napján érdemes fát is hozni az erdőről, ha azt szeretnénk, hogy ne zsugorodjék össze, de csak a déli órákban szabad kivágni!)