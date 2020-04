Takaréklángon, de üzemelnek a csíkszeredai autószervizek

Koronavírus-járvány ideje alatt is romlanak az autók. De kihez lehet fordulni ezekben a hetekben? Csíkszeredai szervizeknél, alkatrészüzleteknél és autós műhelyeknél érdeklődtünk.

Az időjárás felmelegedésével a gumiabroncsok cseréjének van itt a szezonja • Fotó: Pinti Attila

„A szerződéses viszonyban álló cégeket nem szerettük volna javítási szolgáltatás nélkül hagyni” – emelte ki Bíró László. A csíkszeredai Autosport társigazgatója elmondta, a Hargita utcai szervizük csökkentett létszám mellett ugyan, de nyitva tart a magánszemélyek számára is. Többek között azért is, mert a gumiabroncsok cseréje éppen ebben az időszakban esedékes.

Volt eset, hogy az idősebb személy nem mert kijönni a lakásából, így elhoztuk az autóját, elvégeztük a szükséges javítást és gumicserét, majd visszavittük

– mondta.

A máshonnan rendelt alkatrészekkel kapcsolatban megjegyezte, azok idejében megérkeznek, de már nem minden beszállító dolgozik. „Előfordul olyan is, hogy a beszerző cég naponta csak egyszer szállít. Értelemszerűen ők is annyira csökkentik le a mobilitást, amennyire csak lehet” – véli az igazgató. Hangsúlyozta, a náluk történő autójavítást szükséges telefonon előjegyeztetni, az elérhetőségek megtalálhatók a cég webes felületén.

A Kossuth Lajos utcai üzletük esetében a nyitvatartás továbbra is a megszokott program szerint működik, sőt, nemrégiben bevezettek egy újítást is a jelenlegi helyzetre való tekintettel. „Nagyobb alkatrészek esetében házhoz szállítást vállalunk, elsősorban itt is az idősebb személyek számára ajánlottuk fel ezt a szolgáltatást” – fogalmazott.

Egyelőre nincs gond

Ambrus Attila Csaba magánvállalkozó megkeresésünkre azt mondta,

a negyedére esett vissza az autóalkatrészeket forgalmazó üzletének forgalma.

Az úgynevezett zárt ajtós működést látta elfogadható megoldásnak, ahol a kliensek ugyan nem mehetnek be a helyiségbe, de telefonon és interneten való egyeztetés után ki tudja őket szolgálni. „Ritkábban hozzák a rendeléseket a cégek, már nincs óránként vagy másfél óránként kiszállítás. De a velem szerződésben álló beszállítók mind dolgoznak. Olyan cég is van, amelyik normál esetben minden nap jött, most hetente csak egyszer vállal szállítást” – jelezte a tulajdonos.

Az üzletben található utángyártott készletből ki tudja általában szolgálni a vásárlókat, de amennyiben gyári alkatrészre van szükség, arra több időt kell várni. „Például van olyan Németországból vagy Lengyelországból érkező rendelés, amelyre két hete várok. Az üzemi gyártás le van állva, amíg a meglévő készlet tart, addig ki tudnak minket is szolgálni. Ha az is kiürül, akkor lesz az igazi baj” – hívta fel a figyelmet.

Van kliensem, de nagyon kevés. Körülbelül hetven százalékkal esett vissza a műhelyem forgalma

– ezt egy neve elhallgatását kérő magánszerelő nyilatkozta. Mint mondta, nincs panasza a beszállítókra: csökkentett munkaprogrammal ugyan, de idejében leszállítják a megrendelt alkatrészeket. Tudomása szerint néhány városi szerviz meghatározatlan időre már felfüggesztette a működését, az autós forgalom csökkenésével pedig úgy látja, újabb bezárások is következhetnek.

A nagyok félerővel

Csíkszereda egyik nagy autóalkatrész forgalmazójánál is érdeklődtünk. Az illetékes alkalmazottól megtudtuk, félerővel dolgozik a beszállító cég, a helyi forgalmat pedig a raktáron levő készletből elégítik ki. Hozzátette, az üzletek és szervizek által küldött rendelések nagyjából a felére estek vissza. „Az országos központi raktárból a korábban naponta érkező szállítás lecsökkent heti kettőre. A külsős sofőrünk is a megszokott két szállítás helyett csak napi egy alkalommal kell átmenjen Székelyudvarhelyre és Maroshévízre” – jelezte. Ők nem tapasztaltak kiesést a gyári alkatrészek terén, csupán az eltolt szállítási idővel kell számolniuk.