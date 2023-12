Szülőföldjén is bemutatják a kisbaconi hadapród-őrmester második világháborús naplóját

December 15-én, pénteken 17 órától a Holnaptól tegnapig. Benedek Tibor háborús naplója című könyvet mutatják be a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A kisbaconi Benedek család egyik tagja saját élményein, szűrőjén keresztül mutatja be a második világháború frontján zajló eseményeket.

Fotókkal és kézzel rajzolt térképekkel is dokumentálta az akkori eseményeit, valamint pontos adatokat vezetett arról, hogy kik tartoztak az ő századába, kiknek az irányítása alatt.

Emellett arról is készített feljegyzést, hogy munkatáborba kerülésük során kikkel volt együtt szabadulásukig. A szovjetek lágeréből már eleve betegen tért haza, amire a kommunista halatom zaklatása még rátett egy lapáttal, így viszonylag korán elhunyt, még mielőtt az unokája, a naplót jogutódként sajtó alá rendező, marosvásárhelyi Benedek Huszár Botond őt megismerhette volna.

Hirdetés

Az emlékiratot Berekméri Árpád Róbert előtanulmánya és Király István utószava tudományos kiegészítésekként támasztják alá. A bemutatón a szerző unokájával Király István, a helyszínen is megvásárolható kötetet megjelentető marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó vezetője beszélget.

A könyvet december 16-án, szombaton 19 órától a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében az erdővidéki olvasókkal is megismertetik. Itt a fentebb említettek mellett a sepsiszentgyörgyi Benedek Farkas Péter, a szerző fia is jelen lesz, a házigazda szerepét Demeter Zoltán művelődésszervező tölti be. Másnap, december 17-én Kisbaconban tartanak könyvbemutatót.