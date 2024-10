Szórakoztatóközponttal bővítik Borszék turisztikai kínálatát

A borszéki Reménység sípályánál újabb fejlesztés következik, melynek becsült költsége meghaladja a 15 millió lejt. A projekt célja, hogy új turisztikai szolgáltatásokkal gyarapítsa a fürdővárost. Kalandpark, jégpálya, vízi csúszda is épül.

A tervek szerint a sípálya környékén, valamint a közel két hektáros önkormányzati területen több új attrakció kínál majd szórakozást a turistáknak. Ezek között szerepel egy kalandpark mászófallal és tiroli kötélpályával, amely felnőttek és gyerekek számára is élményt nyújt. Lesz itt téli-nyári tubingpálya (hófánk, hópánkó) és egy szintetikus jéggel ellátott műjégpálya is, ami szintén egész évben használható. A tervek szerint a bobpálya is kibővül – sorolta megkeresésünkre Mik József, Borszék polgármestere.

A projekt révén kialakítanak itt egy kisebb tavat is, amelyhez csónakos vízi csúszdán lehet belecsobbanni, és vízibiciklizni is lehet majd. A sípálya tetején pedig egy kilátót építenek.