Szombaton nyílt napot tartanak a szépmezői kutyamenhelyen

Február 3-tól kezdve minden hónap első szombatján 10 és 15 óra között nyílt napot tartanak a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó szépmezői kutyamenhelyen. Egyrészt így kerülnék el, hogy ép, egészséges kutyákat el kelljen elaltatniuk, másrészt a helyek felszabadítása is fölöttébb szükséges.

„Az sem megoldás, hogy hagyjuk a kutyákat falkába verődve a városban bóklászni, ami különösen a szaporodási időszakban jellemző, hiszen egy-egy szuka mellé több kan is odaszegődik. Ezek egy része kóbor állat, de sokszor fordul elő, hogy gazdás kutya csatlakozik hozzájuk.

Nekünk az is feladatunk, hogy befogjuk a kóborló kutyákat, hiszen sokan félnek tőlük.

A megelőzés lenne az egyik legfontosabb dolog, ennek érdekében szoktunk ingyenes ivartalanítást is biztosítani, azonban az a benyomásunk, hogy akik nem vigyáznak arra, hogy a kutyájuk ne kóboroljon el, nem is hozzák be ivartalanítani” – összegezett az igazgató.