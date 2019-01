Szívesen fogadják a hegyi papot Szencsedben

A sok évtizede „a hegyen” járók sem emlékeznek ennyire behavazott tájra. Az ólmos esőt követően megtapadt a hókabát az ágakon, földig húzza, és gyakorta tőből letöri azokat – fotós kollégám mögött is lezuhant egy, a hóterhétől elfáradt termetes gally.

Most nem honol szent csend Szencseden

Keresve sem találni olyan téli tájképet, mint ezen a páratlan vidéken. Mintha Télapó örök hó- és jégbirodalmába tévedt volna az odalátogató. „Addig szép – mondják a viszonyokat jól ismerők – amíg nem találkozol a medvével… Bodri, a Balogh porta házőrzője „leigazolja” az emberlátogatókat is. Sok-sok termetes ebrokona vigyázza a szétszórt lakokban élők biztonságát.

A gumikerekes, szalmabála üléses szekérről motoros szánra is átszállították volna az áldásosztókat, csak ki ne maradjanak a házszentelésből.

A szencsedi kutak nem fagytak be, de a szabad ég alatt hagyott vízzel teli edényeket a kályha melege is nehezen olvasztja fel, az állatok itatásához fel kell törnie a gazdának a jeget.

A tanyasiak örvendenek, amikor elnyomják az útról a havat. Járhatóbb, de annak tudata is jó, hogy nincsenek elszigetelve.

A Pálpatakán lakó Imre Imre kántor és fia, a ministráns Krisztián a plébánossal szerre látogatta a portákat. A hely szülötte, Balogh Levente, az egyik állandó lakos, még ma is emlékszik a házszentelők előtt járó vidimuszok beköszöntő- és hálaversére – be is bizonyította Krisztiánnak.

Hogy mennyire ragaszkodnak a házszentelés rítusához, abból is megéreztük, hogy a Magyarországon élő Sípos László csak az áldásosztó családlátogatás után indult haza. A Fancsali Gyuri bácsiék háza megközelíthetetlen, de feljött feleségével Farkaslakáról, hogy részese lehessen az év eleji áldásnak egy baráti portán. Az áldáskérelem mellett tömjénfüst lengte be a tisztaszobákat.

Aki nem vezetett, el-elkoccintotta a házbéliekkel a boldog új évet! áldomás poharat, mások megkóstolták a víg farsangi napokat ígérő szalagos pánkót, avagy más süteményeket.