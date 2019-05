Szintet lépett a csíkszeredai egyetemi diáknapok

Nagyszínpad, neves zenekarok és DJ-k, illetve számos érdekes program szerepel a csíkszeredai egyetemi diáknapok idei kínálatában. Az egyetemisták mellett a programok egyaránt a városlakóknak is szólnak.

Pillanatkép a tavalyi egyetemi diáknapok minifesztiváljáról • Fotó: Györbiró Nimród

A közel egy héten át tartó rendezvénysorozat fő mozzanata egyértelműen az egy napos minifesztivál lesz, amelyet a csíkszeredai tejgyár udvarán tartanak május 24-én, pénteken.

Mihály Gergő főszervező érdeklődésünkre elmondta, egy nagyszínpadot húznak fel a helyszínre, amelyen 19 órától kezdődnek a koncertek: elsőként az egyetem hallgatóiból verbuválódott pop-rock zenekar, a Road of Life lép fel, őket pedig a több százezres nagyságú Facebook követőtáborral rendelkező magyarországi The Biebers zenekar és Beerseewalk rap-banda követi. A koncertek éjfélkor járnak le, azt követően DJ-k biztosítják a hangulatot hajnali négyig. Többek között fellép a szintén Magyarországról érkező Peter Jabin lemezlovas is.