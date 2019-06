Színházmizéria Marosvásárhelyen: fizetésekre megy el a költségvetés

Két bemutató próbafolyamatát állította le a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház költségvetési problémák miatt, jelen pillanatban pedig úgy néz ki, év végéig egyetlen előadást sem tudnak bemutatni. Az ok az április végén megkapott költségvetés, amit júniusra ráadásul drasztikusan csökkentettek is. Egyelőre úgy néz ki, még villanyszámlára is nehezen futja, igaz közben a színházi dolgozóknak sosem volt még ekkora fizetésük.