Színessé, élhetőbbé tennék a szürke sétálóutcát

Az elképzelésekről szerdán tartott beszámolót a szervező csíkszeredai városháza, a The House Egyesület és a Kohó szakmai csoport. Mint elhangzott:

29 résztvevő nevezett be az ötletbörzére, akiknek a kisebb-nagyobb víziói közül végül 5 elképzelést dolgoztak ki részletesebben az adott ötlet mellé álló csapatok.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a csapatok különböző ötleteiről beszélt, amelyek közül jövőre akár a részvételi költségvetésből is szánnának pénzt a megvalósításra.

Például volt olyan csapat, amely egy színes térként képzelte el az utcát, ahol a házak tűzfalát is színes képek, vetítések díszítik, az utcaköveket is kiszíneznék, az utcabútorzat is színes lenne.