Színes és friss évadra készül a Csíki Játékszín

Alternatív helyszíneken, a színház falain kívül is lesznek előadások a Csíki Játékszín új évadában. A társulat számos más újdonsággal, illetve színes és vidám repertoárral készül az idényre.

„Izgalmas évadnak nézünk elébe” – fogalmazott Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója a színház pénteki sajttájékoztatóján. A repertoárt ismertetve elmondta, sok újdonsággal készültek, és emiatt is igazi kihívás lesz számukra az új évad. A társulat ugyanis alternatív tereken, a város különböző helyszínein is bemutat érdekes produkciókat – azzal a céllal, hogy bevonjanak olyanokat is a színházi életbe, akik nem járnak a Csíki Játékszín épületébe előadásokra. Például lesznek osztálytermi bemutatók, lakáselőadások és kocsmaszínházi fellépések, amelyek érdekesnek ígérkeznek. Az igazgató szerint az új évadot a vidámság, a színesség és a frissesség jellemzi.