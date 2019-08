Szférával rajtol a Forgatag

A kortárs művészeti térnek nevezett Szférával indul idén a hetedik Vásárhelyi Forgatag, ami azt jelenti, hogy már a hétvégén élettel telik meg a Horea utcai volt zsidó iskola udvara. Fülöp Tímea programfelelős szerint idén is azt szeretnék megmutatni, hogy a jelenben mi az, ami a legérdekesebb, legyen az művészet, előadás, zene, színház vagy épp egy műhelymunka.

Bár különböző néven, kisebb vagy nagyobb programokkal, szinte a kezdetektől része a Vásárhelyi Forgatagnak a Szféra Kortárs Művészeti Tér, amely egy ideig az Aranykakas udvarán, tavalytól pedig Marosvásárhely régi zsidó iskolájának udvarán zajlik.

Fülöp Tímea programfelelős szerint nem véletlen, hogy mindig egy lepusztult épület környékén szervezik meg rendezvényüket, ők ugyanis

arra törekednek többek közt, hogy a művészet eszközeivel hívják fel a figyelmet az épített örökségre.

Idén már augusztus 23-án, pénteken 15 órától elkezdődik a Szféra, hétvégén pedig reggel 10 és este 10 között várja a látogatókat a Horea utca 13–23. szám alatt. A három nap alatt különböző művészeti ágak eseményeire várják az érdeklődőket, 17 órától pedig már koncertekre is.

Minden területen arra törekszünk, hogy megmutassuk, mi az, ami a jelenben a legizgalmasabb, legérdekesebb, ezért akár kísérleti projekteket is megmutatunk, sok éppen a helyszínen készül

– fogalmaz Fülöp Tímea.

Több műhelymunka is zajlik majd a Szférán, mint például történetmesélés, színház, de még a palkát készítés témájában is. Utóbbit egy neves lengyel grafikus, Monika Starowicz tartja. Bulgáriából érkezett két fiatal színész, Ketty Mazinova és Stefan Prohorov, akik egész héten színházi workshopot tartanak, amelynek eredménye egy a zsidó iskolához kötődő színházi performansz lesz, amit szombaton és vasárnap is eljátszanak a Szférán.

Téma lesz a hétvégén az idén 30 éves román forradalom és rendszerváltás is, Gáspárik Attilával és Makkai Jánossal zajlik a közös emlékezés, de Sebestyén Spielmann Mihály történész azt is elárulja majd, hogy milyen a kóser étel, mi az a macesz és miért törnek poharakat a zsidó esküvőkön. Amit a szemezgetésből is kitűnik, a programkínálat igencsak gazdag, részleteiben a www.forgatag.ro oldalon lehet megtekinteni.