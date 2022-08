Szezonális termékek az élen

„A szezonnak megfelelő gyümölcsök és zöldségek rendszerint finomabbak, egészségesebbek, mint az év más szakaszaiban, ezért is érdemes felhasználni ezeket a konyhában” – magyarázta Karácsony József séf. Mint mondta, ha néhányan nem is szívesen fogyasztják ezeket nyersen, hőkezelésük után az ízük megváltozik, így lehet, hogy mégis kedvet kapnak hozzá. „Nekem is van ismerősöm, aki nem kedveli például a nyers szőlőt vagy éppen barackot, de ha kicsit megpirítom, esetleg megfőzöm azokat, akkor sohasem maradnak a tányér szélén” – fogalmazott. Hozzátette, a helyi piacokat és termelőket érdemes felkeresni a friss termékekért, ahogyan ezt ő is teszi.

Pirítsuk meg

A vásártéri árusoknál, ugyanakkor az üzletekben is találhatunk most már lyoni hagymát, ami kiváló alapja lehet az ételünknek – így a séf.