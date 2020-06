Szezonális finomság: leves szegfűgombából

Krutonnal dobhatjuk fel igazán a krémlevest • Fotó: Erdély Bálint Előd

– mondta Karácsony és hozzá is látott a főzéshez.

Ebből a gombából rendszerint paprikás vagy tokány készül vidékünkön, ám a krémlevest is érdemes megpróbálni

A szakember rámutatott, ő maga is szívesen jár gombászni alapanyagot keresve egy-egy ételéhez, ebben az időszakban – a kaszálások előtt – pedig azon rétek az elsődleges célpontjai, amelyeken állatokat legeltettek, hiszen ott van a legnagyobb esély arra, hogy szegfűgombát találjon. Ez a kicsi, jellegzetes illatú, tejeskávé barna, enyhén csúcsosodó kalapú, ritkás lemezekkel rendelkező faj csoportosan nő a mezőkön, ráadásul, ha néhányat találtunk belőle, akkor biztosan több is lesz a környéken.

Némi szikkadt kenyeret vett elő a séf a kruton elkészítéséhez. A kenyérbelet felkockázta, majd rögtön oda is tett egy serpenyőt, amelyben olívaolajat hevített fel.

– magyarázta. Ezután még nagyjából 10–15 percet kell főni hagyni az ételt, amelyhez ízesítésként némi tárkonyecetet is adhatunk, hiszen attól csak még finomabb lesz.

Ezután olívaolajat öntött egy serpenyőbe, amelybe felaprózott vöröshagyma, fokhagyma és babérlevél is került, majd ebben pirította meg a gombákat. Néhány darab pityókát is aprított bele, hogy a későbbiekben még sűrűbb legyen a leves. Közben természetesen sóval és borssal fűszerezett. Mikor elkészült a pirítással, akkor egy újabb edénybe kerültek a hozzávalók, ezt pedig felöntötte vízzel. Ha már minden megfőtt, akkor kell leturmixolni a hozzávalókat, hogy krémessé váljanak. Ezután tejfölből, tojássárgából és lisztből kikavart habarást adott a leveshez a séf, hogy az besűrűsödjön.

Ebben durva sót pirított, illetve néhány cikk fokhagymát is tett az edénybe a jobb ízhatásért. Csak ezután pirította meg az apróra vágott kenyereket. „Ezt persze lehet még bolondítani kakukkfűvel, bazsalikommal és különböző pikáns olajokkal is, ha valaki szereti, de így is finom lesz a krutonunk” – így Karácsony József.