Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat
A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat október 17-én, szombaton egynapos gyalogtúrát szervez Istenszékére.
Az útvonal nehézségi foka közepes, így tapasztalt túrázók és kezdők számára egyaránt alkalmas. Az időjáráselőrejelzés szerint a várható hőmérséklet 5–10 °C között lesz, viszont, ha az időjárási körülmények kedvezőtlenné válnak, a szervezők fenntartják a jogot a túra lemondására. Az esetleges változásokról a hegyimentő szolgálat facebook-oldalán lehet tájékozódni.
A szükséges felszerelés: túrabakancs, túraöltözék, egész napra elegendő élelmiszer, kevés édesség, egész napra elegendő víz, váltóruha, valamint eső- és szélvédő ruházat.
A túrán való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 0365-430 940-es telefonszámon lehet 09:00 és 15:00 óra között.
A résztvevők reggel 8 órakor a marosvásárhelyi Sportcsarnok előtt találkoznak, ahonnan saját személygépkocsival utaznak a túra kiindulópontjához.
A más településekről érkezők közvetlenül is csatlakozhatnak: őket 9:30 órakor a Bisztra-völgyében, a kék ponttal jelzett turistaút bejáratánál várják.
A túrán való részvétel ingyenes és kiváló alkalmat kínál arra, hogy biztonságosan túrázhassanak a természet kedvelői.
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