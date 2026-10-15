Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az útvonal nehézségi foka közepes, így tapasztalt túrázók és kezdők számára egyaránt alkalmas. Az időjáráselőrejelzés szerint a várható hőmérséklet 5–10 °C között lesz, viszont, ha az időjárási körülmények kedvezőtlenné válnak, a szervezők fenntartják a jogot a túra lemondására. Az esetleges változásokról a hegyimentő szolgálat facebook-oldalán lehet tájékozódni.

A szükséges felszerelés: túrabakancs, túraöltözék, egész napra elegendő élelmiszer, kevés édesség, egész napra elegendő víz, váltóruha, valamint eső- és szélvédő ruházat.

A túrán való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 0365-430 940-es telefonszámon lehet 09:00 és 15:00 óra között.

A résztvevők reggel 8 órakor a marosvásárhelyi Sportcsarnok előtt találkoznak, ahonnan saját személygépkocsival utaznak a túra kiindulópontjához.

A más településekről érkezők közvetlenül is csatlakozhatnak: őket 9:30 órakor a Bisztra-völgyében, a kék ponttal jelzett turistaút bejáratánál várják.

A túrán való részvétel ingyenes és kiváló alkalmat kínál arra, hogy biztonságosan túrázhassanak a természet kedvelői.

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