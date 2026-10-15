Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Szervezett túra Istenszékére Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat

Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat október 17-én, szombaton egynapos gyalogtúrát szervez Istenszékére.

Támogatói tartalom

2026. október 15., 17:002026. október 15., 17:00

Az útvonal nehézségi foka közepes, így tapasztalt túrázók és kezdők számára egyaránt alkalmas. Az időjáráselőrejelzés szerint a várható hőmérséklet 5–10 °C között lesz, viszont, ha az időjárási körülmények kedvezőtlenné válnak, a szervezők fenntartják a jogot a túra lemondására. Az esetleges változásokról a hegyimentő szolgálat facebook-oldalán lehet tájékozódni.

A szükséges felszerelés: túrabakancs, túraöltözék, egész napra elegendő élelmiszer, kevés édesség, egész napra elegendő víz, váltóruha, valamint eső- és szélvédő ruházat.

A túrán való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 0365-430 940-es telefonszámon lehet 09:00 és 15:00 óra között.

A résztvevők reggel 8 órakor a marosvásárhelyi Sportcsarnok előtt találkoznak, ahonnan saját személygépkocsival utaznak a túra kiindulópontjához.

A más településekről érkezők közvetlenül is csatlakozhatnak: őket 9:30 órakor a Bisztra-völgyében, a kék ponttal jelzett turistaút bejáratánál várják.

A túrán való részvétel ingyenes és kiváló alkalmat kínál arra, hogy biztonságosan túrázhassanak a természet kedvelői.

(X – fizetett hirdetés)

Maros megye Túra Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Székelyhon

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
Székelyhon

Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Székely Sport

Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Krónika

Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Hazai pályán a Ferencváros és a Craiova az európai kupákban – csütörtökön a tévében
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Nőileg

Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese

Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét.

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
2026. október 15., csütörtök

Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében

Közel 60 ezer lej értékű, illegálisan behozott cigarettát foglaltak le Hargita megyében az év első kilenc hónapjában. A rendőrség aranyat és pirotechnikai eszközöket is talált, miközben 16 büntetőeljárás indult, és 160 ezer lejnyi bírságot szabtak ki.

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
2026. október 15., csütörtök

Több mint 1900 csomag cigarettát foglaltak le Hargita megyében
2026. október 15., csütörtök

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia

Románia tisztázni kívánja a felségvizein történt incidensek körülményeit, és a vizsgálat eredményeinek ismeretében hivatalosan is reagálni fog – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt.

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
2026. október 15., csütörtök

Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia
2026. október 15., csütörtök

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait

A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban.

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
2026. október 15., csütörtök

Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) október 16-án megkezdi az agrártámogatások előlegének folyósítását – közölte csütörtökön az intézmény.

Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása
Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása
2026. október 15., csütörtök

Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása
2026. október 15., csütörtök

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van

Hat székelyföldi kórház 60 egészségügyi szakembere vett részt a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ által szervezett kommunikációs képzésen szeptember végén. Ez volt a program harmadik alkalma, eddig összesen 181 egészségügyi dolgozót képeztek.

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
2026. október 15., csütörtök

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
2026. október 15., csütörtök

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk

Marosvásárhelyen elkezdődött egy öko-negyed kialakítása, és ennek egyik fontos lépése az energiaközösségek létrehozása. Erről, valamint a tömbházakra szerelt napelemekről, a költségek csökkentésétől is szó volt az erről szóló csütörtöki konferencián.

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
2026. október 15., csütörtök

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren

A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
2026. október 15., csütörtök

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába

A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa

A várakozásoknak megfelelően halad XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli-kórházban. A szerdai orvosi vizsgálatok eredményei megfelelőek, a katolikus egyházfő már járni kezdett, és rendszeresen étkezik.

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!