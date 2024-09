Szeptemberi vadlesen: bőgtek a szarvasbikák és jött a medve is

Szarvasbikák bőgésétől volt hangos az elmúlt napokban a Nagy-Küküllő menti rét Fiatfalva határában, hiszen zajlik az említett vadak párzási időszaka. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász egyesület tagjait kísértük el egyik ottani vadlesre, akik nem csak a vadak viselkedéséről meséltek a Székelyhonnak, de azt is elárulták, hogy mit kell tennünk, ha látni, nem pedig elkergetni szeretnénk a szarvasokat. Végül egy sebzett vad cserkelésén is részt vehettünk.

Szarvasbikák bőgésétől volt hangos az elmúlt napokban a Nagy-Küküllő menti rét Fiatfalva határában, hiszen zajlik az említett vadak párzási időszaka. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász egyesület tagjait kísértük el egyik ottani vadlesre, akik nem csak a vadak viselkedéséről meséltek a Székelyhonnak, de azt is elárulták, hogy mit kell tennünk, ha látni, nem pedig elkergetni szeretnénk a szarvasokat. Végül egy sebzett vad cserkelésén is részt vehettünk.

– magyarázta a szakember. Kifejtette, a szarvasbőgés többnyire az esti és a hajnali órákban zajlik, utóbbi időpont ugyanakkor jobb lehet számunkra, ha fotózni is szeretnénk. Ezek után nem is volt kérdés, hogy mikor indulunk, hajnali öt órára húztunk ébresztőt.

Kábult bikák, elnyújtott bőgés

Hideg és sötét volt, amikor útnak indultunk Fiatfalva felé, ahol több vadászegyesülethez tartozó terület is találkozik a Nagy-Küküllő mentén lévő mezőn. „Emiatt valószínűleg sokan fognak lesben állni a környéken, nem kizárt, hogy puskalövés is eldördül majd. Előző nap pedig medvét is láttunk, így nem kizárt, hogy az is megjelenik” – készített fel a helyzetre Mărmureanu-Bíró Leonárd. Fiatfalváról távozva egy köves úton haladtunk tovább a folyó mentén, ahol szinte áthatolhatatlan köd lepte be a tájat. Végül egy domboldalon lévő vadleshez értünk, ahol a vadászegyesület vezetője odasúgta: „most már csak csendben.”

Még ő is meglepődött, hogy