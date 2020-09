Szeptemberben nem indul repülő Marosvásárhelyről Budapestre

Jelenleg a törökországi járat a legnépszerűbb a Transilvania légikikötőből • Fotó: Haáz Vince

Magyarország kormánya a külföldi állampolgárok számára megtiltotta szeptember elsejétől a beutazást az ország területére. Kivételt képeznek ez alól a jól megindokolt esetek és a határmentén dolgozók.

A szeptemberre foglalt budapesti jegyeket az utasok átütemezhetik egy másik járatra, vagy visszatérítést igényelhetnek.

Peti András, a Transilvania légikikötő igazgatója lapunknak elmondta, a májusban újraindított járatokra nagyon beindult az érdeklődés, a járatok telítettsége is a száz százalékhoz közelített egészen addig, amíg a magyar hatóságok be nem vezették a két negatív PCR-teszt kötelezettségét.

„Akkor nagyon visszaesett a forgalom, ritkítani is kellett a napi járatokat eleinte heti háromra, aztán heti kettőre. Az, hogy lezárták a külföldi állampolgárok előtt a határokat, arra sarkallta a WizzAirt, hogy teljesen felfüggessze járatait szeptemberre, egyelőre harminc napra. A járvány alakulásától és a hatóságok intézkedéseitől függ, hogy mikor indulhatnak újra” – tájékoztatott Peti András.

Jelen pillanatban a legnagyobb érdeklődés a törökországi járatra van, hiszen semmilyen korlátozás nincs a török határnál, és Marosvásárhelyről ez a legkézenfekvőbb turistaparadicsom, hiszen két és fél óra alatt elérhető egy olyan földrész, ahol nyáron mindig süt a nap, és nem esik az eső. A reptér igazgatójától megtudtuk,

heti két alkalommal közlekedik a törökországi járat, majdnem négyszáz utast visz és hoz hetente.

Ez szeptember 23-áig működik a jelen állas szerint, de ha továbbra is fennmarad az érdeklődés, akkor az is elképzelhető, hogy meghosszabbodik ez az időszak. Menetrend szerinti járatok vannak jelenleg két németországi célállomásra, Dortmundba és Memmingenbe, illetve az Egyesült Királyságba, London-Lutonba heti két alkalommal – számolt be a Transilvania reptér forgalmáról Peti András.