Szeptemberben a megszokottól eltérően tartják meg a Vásárhelyi Forgatagot

Az iskolakezdés előtti hétvégén szervezik meg idén a marosvásárhelyi magyarság legnagyobb kulturális rendezvényét, a Vásárhelyi Forgatagot. A családi-, és gyerekprogramokra, a sportrendezvényekre is a megszokott formában számíthatunk, és idén a marosvásárhelyi, illetve a környező települések művészeire fókuszál a rendezvény. A fokozódó koronavírus-járvány nyilván sok mindent felülírhat.

Az már biztos, hogy idén több kisebb helyszínre lehet számítani, nem pedig egy központi színtérre • Fotó: Haáz Vince

a marosvásárhelyi színházzal és filharmóniával közösen új produkciókat mutatnak be a Forgatagon, amelyeket a kulturális intézmények majd a saját repertoárjaikba is beleépítenek

Pál Attila bevallása szerint óriási felelősségként éli meg a fesztivál megszervezését a járványügyi intézkedések közepette, de „óriási vagányságnak” is tartja, hogy mindezek ellenére, mégis lesz Vásárhelyi Forgatag ebben az évben is. Szervezési újdonság, hogy

– tájékoztatta a sajtó képviselőit Portik Vilmos főszervező kedden délelőtt a Teleki Téka udvarán. Ugyanakkor Molnár Imola programfelelős is kap egy „társat” Molnár-Sántha Ágnes személyében, aki az első négy fesztiválon a családi programok lebonyolításáért felelt.

A vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelve, a megszokottól eltérő fesztivált szervez idén a marosvásárhelyi magyaroknak a Vásárhelyi Forgatag csapata szeptember 11-13. között. A nyolcadik kiadásban újdonságnak számít többek között az is, hogy idén

A programokra ugyanúgy készülnek, mint eddig, azaz biztosan számíthatunk a családi- és gyerekprogramokra, a sportrendezvényekre is, de a kézműves vásár sorsa bizonytalan. Sőt, néhány új produkciót is láthat a közönség, és a Duna Művészegyüttes fellépésére is számítanak a szervezők, de

a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelve valószínűleg létszámkorlátozásra, előzetes regisztrációra lehet számítani

– tájékoztatta a sajtót Molnár-Sántha Ágnes. Hozzátette, a szűkebb szabású kulturális programok és a kerekasztal-beszélgetések helyszínéül a Teleki Téka – amellyel már az első kiadás óta együttműködnek a szervezők – udvara fog majd szolgálni. A többi rendezvény pontos helyszínéről még nem tudtak nyilatkozni ennél részletesebben, de az biztos, hogy

több kisebb helyszínre lehet számítani, nem pedig egy nagy központira.