Szép lesz, mint új korában – 1910-ben

Eredeti állapotába állíthatják vissza a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont műemléknek számító több mint százéves épületét – erre mintegy 15 millió lejt fordíthat az udvarhelyszéki kisváros önkormányzata. Egyelőre a belső munkálatokat kezdte el a kivitelező. Munka jócskán van, idén be kellene fejezni a beruházást.

Mindeközben zajlik az oktatás az iskolában, de a megbízott cég igyekszik rugalmas lenni és úgy dolgozni, hogy csak a lehető legkevésbé zavarják tanrendet.

Milyen munkálatok lesznek?

Az elvállalt munka során nemcsak a külső és belső falakat restaurálják, de korszerűre cserélik a villanyvezetékeket, a fűtés- és vízcsöveket és a padlózatot, ugyanakkor egy liftet is üzembe helyeznek. Statikailag is megerősítik a létesítményt, továbbá új taneszközöket is fognak vásárolni.

Az elöljáró érdekességként elárulta, hogy