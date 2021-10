Szent Miklós Napok: fontosabb a lakosság egészsége a fesztiválozásnál

Archív • Fotó: Barabás Orsolya

Mivel Gyergyószentmiklós lakosságának nagy része nincs beoltva koronavírus ellen, és az egészség a legfontosabb, így a decemberi Szent Miklós Napok elmaradnak – jelentette be Csergő Tibor András polgármester.

Ilyen körülmények között, hogy folyamatosan növekszik az esetszám, nem felvállalható a városnapok megszervezése. Fontosabb a lakosság egészsége, mint az, hogy fesztiválozzunk. Megpróbálunk online felületeken lehetőséget biztosítani arra, hogy a hagyomány ne szakadjon meg

– hangsúlyozta a polgármester. Elmondta, Gyergyószentmiklóson otthoni elkülönítésben több mint százan vannak, és kórházba is mind többen kerülnek a fertőzés miatt. Ezért sem lehet nagy ünnepséget, rendezvénysorozatot szervezni és vendégeket hívni a városba. „Amikor a város lakosságának több mint a fele be lesz oltva, és csökkenő esetszámokról fogunk beszélni, akkor újratervezzük a városnapokat” – ígérte Csergő Tibor András. A polgármester azt is közölte, hogy a Mikulásjárást valamilyen módon megszervezik, és amennyiben engedélyezik, a Szent Miklós-búcsút is megtartják.

A polgármester mindenkit arra biztat, hogy adassa be a koronavírus elleni védőoltást. „Ha most elmennek és beadatják az oltást, akkor decemberre akár a város lakosságának fele rendelkezhetne védettséggel, és akkor korlátozások, maszk nélkül lehetne találkozni, vendégeket fogadni, ünnepelni karácsonykor, szilveszterkor” – hangsúlyozta.