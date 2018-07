Szent Anna-napok lesznek Csíkszenttamáson

Mákszem Hunor • Fotó: Gábos Albin

Bővül a néptánccsoport ruhatára

A sajtótájékoztatón továbbá arra is kitértek, hogy másfél éve újraszervezték a Csonkatorony néptáncegyüttest – felnőtt és gyermek csoportot is indítva –, ezt segítendő pedig kultúrigazgatót neveztek meg, és felkértek egy néptáncoktatót is a közreműködésre. Amellett hogy a helyi közbirtokosság és önkormányzat lehetőségeihez képest segíti a táncos fiatalokat, a különböző népviseletek beszerzéséhez korábban pályázatot nyújtottak be a magyarországi Csoóri Sándor Alaphoz és Hargita Megye Tanácsához is. Mindkettőt pozitívan bírálták el, így a Csoóri Sándor Alaptól kapott 1,4 millió forint (közel 20 ezer lej) és a táncosok hozzájárulása révén mostanra már beszereztek 10-10 pár női és férfi kemény szárú csizmát, valamint 10 női mezőségi viseletet és 10 mezőségi mellényt a férfiaknak. A megyei önkormányzattól kapott ötezer lejes támogatáshoz önrészt is biztosít az önkormányzat, hogy minél több pár szenttamási viseletet varrassanak belőle. Ezek rövidesen készülnek el és kapják meg a táncosok – tájékoztattak az illetékesek. Akiktől azt is megtudtuk, hogy a felnőtt tánccsoportban 10 pár 20-60 év közötti helybéli táncol rendszeresen.