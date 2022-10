Szennyvízrendszer Bögöz községben: ami elkészült, amin dolgoznak, és aminek még neki sem fogtak

a projekt részeként földbe helyezték a gerincvezetékeket, ugyanakkor a csöveket is elvezették a porták mintegy hetven százalékához.

A Bögözt, Décsfalvát és Agyagfalvát érintő szennyvízhálózat kiépítéséért az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél pályázott a helyi önkormányzat. Ez esetben csak a gerincvezetékek földbehelyezéséről van szó. Ezt a projektet is számos bonyodalom nehezítette, gondok voltak például a nem megfelelően elvégzett munkával is. Egyébként még zajlik a kivitelezés. Ülkei közölte,

Utóbbira egyébként a törvények is kötelezik az önkormányzatot, hiszen a munkálat értéke több mint ötven százalékkal megnőtt.

Hirdetés

A polgármester arra is kitért, hogy nagyon sürgeti őket az idő, hiszen ha jövő szeptemberig nem épül meg a derítőállomás, akkor kénytelenek lesznek visszafizetni a munkálat teljes értékét a finanszírozónak. A több millió lej értékű szennyvíztisztító-állomás létrehozását pedig így is saját forrásból kell finanszíroznia az önkormányzatnak.

Ülkei arról is beszélt, hogy sikeresen pályáztak az Anghel Saligny-programban 13 millió lejért, amelyből Bögözben, Agyagfalván és Décsfalván is kiterjeszthetik a portákig a szennyvízhálózatot, ugyanakkor kiépíthetik a rendszert Mátisfalván és Székelymagyaroson is.