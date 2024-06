Szélesebb látogatói körnek címzik az idei Taste of Transylvania gasztrofesztivált

Idén a szakmai találkozásokon kívül szélesebb körhöz is szól a Taste of Transylvania gaszrofesztivál, amelyet harmadik alkalommal szerveznek meg borospataki Gyimesi Skanzenben szeptember 12. és 15. között. Az újításokkal tízezer látogatóval számolnak a szervezők.

Jó párbeszédindító a zakuszka, hiszen mindenkinek van egy jó receptje, valamit elveszünk vagy épp hozzáteszünk a hozzávalók sorához, ezért is került idén fókuszba ez a hagyományos étel.

A fesztivál megálmodásakor két céljuk volt a szervezőknek: egyrészt tudatosítani a helyiekben, hogy büszkének kell lenniük a helyi értékekre, alapanyagokra és receptekre, másfelől mindezt olyan formában akarták megmutatni, amely a külföldieknek is izgalmas gasztronómiai élményt nyújt – mondta el Trucza Adorján, a fesztivál ötletgazdája a pénteken tartott sajtótájékoztatón.

Az előző fesztiválok tapasztalataival gazdagabban és szélesebb közönséghez szólva szervezik meg harmadik alkalommal a Taste of Transylvania gasztrofesztivált szeptember 12–15. között Borospatakon, a Gyimesi Skanzen házai között.

Több helybéli hölgyet, illetve civil szervezeteket is felkértek, készítsék el saját zakuszkájukat, az elkészült finomságokat pedig jótékony célra fogják felajánlani

A sajtótájékoztatón a máréfalvi Róza mama is felszólalt, aki elmondta, nagy élményt nyújtott neki a gasztrofesztivál, és mindenkinek ajánlja, hogy legalább egyszer látogasson el a Gyimesekbe, mert nem fog csalódni.

Az örömfőzdében tavaly százkezes örömfőzést szerveztek, idén pedig 3–4 főből álló csapatok készítenek tradicionális ételeket és ugyanazon alapanyagokból több séf alkotja újra az ételeket maivá. Ezzel is próbálják megmutatni, hogy a hagyományoson túl is sok variáció létezik – magyarázta.

Szakmai és baráti kapcsolatokat is lehet kötni, ezt már Szőcs Előd szakács részletezte. Mint mondta, számára a hazai és határon túli szakemberekkel való találkozás sokat adott a tavalyi rendezvényen.

Új programokkal is készülnek

Az egészséges életmód jegyében lehetőséget teremtenek a kalóriaégetésre: szombat reggel közösségi pityókaszedéssel kezdődik a nap, majd a kitermelt alapanyagból étel is készül, vasárnap reggel pedig a Running Festival szervezésében lehet öt vagy tíz kilométeres szakaszt futni. Emellett lehetőséget biztosítanak elektromos kerékpár-bérlésre, amellyel akár a környéket is körbe lehet biciklizni. Családbarát fesztiválként idén is készülnek gyermekprogramokkal – tudtuk meg az ötletgazdától.

A szervezők elmondása szerint eddig este kilenc óráig tartottak a programok, az igényeket figyelembe véve