Szelektív hulladékgyűjtés: beválni látszanak a kísérleti jelleggel elindított tárolók

A szelektív gyűjtést segítik elő azok a szekrény típusú, zárható hulladéktárolók, amelyeket kísérleti jelleggel helyeztek el az év elején Csíkszereda egyik utcájában. Azt még nem lehet tudni, hogy lesz-e több is belőlük.

Kísérleti jelleggel elhelyezett tárolók. Több újrahasznosítható hulladék gyűl bennük • Fotó: Gábos Albin

A kísérleti jelleggel elhelyezett kukák állapotát és használatát a a polgármesteri hivatal is követi – tájékoztatott Szőke Domokos. Csíkszereda alpolgármestere kérdésünkre azt mondta, többször volt erről egyeztetés, a gyártó cég képviselőivel is találkoztak, megemlítve néhány hiányosságot is, amelyeket ki kellene javítani. Arról azonban még nem született döntés, hogy a város vásárol-e további ilyen hulladékgyűjtő konténereket, és, hogy ezeket hol helyeznék el.