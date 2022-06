Székelyudvarhelyi középiskolában a legmagasabb az átmenési arány Hargita megyében

A Benedek Elek Pedagógiai Líceum bizonyult az erdélyi teljesen magyar tannyelvű, valamint a Hargita megyei középiskolák közül legjobbnak az átmenési arányt tekintve, ugyanis a vizsgára iratkozók 98,31 százalékának sikerült minden tárgyból átmenőt szereznie. Székely Gyula, a középiskola igazgatója elmondta, hogy az idei 55 végzős közül mindenki sikeresen leérettségizett, és a négy, előző évekből visszairatkozott vizsgázó közül csupán egynek nem sikerült román nyelvből megszereznie az átmenő jegyet. Megjegyezte, az iskola diákjai eddig is jól teljesítettek, az elmúlt években a középiskola város- és megyeszinten is az elsők között volt az átmenési arány tekintetében.

A megye más jól teljesítő iskoláinak vezetőit is megkérdeztük arról, véleményük szerint mi állhat az eredmények hátterében. Noha az idei az érettségin országos szinten az elmúlt tíz év legjobb eredményei születtek, és Hargita megyében is emelkedett az átmenési arány a korábbi évhez képest,

Akárcsak a nyolcadikosok képességvizsgáján, az érettségin is az elmúlt tíz év legjobb eredményei születtek. Utoljára 2009-ben jegyeztek ennél magasabb átlagot. Hargita megyében a vizsgázók 62 százalékának sikerült az érettségije.

Véleménye szerint az érettségi országosan magas átmenési aránya köszönhető a tételeknek is, amelyek nem azt akarták bizonygatni, hogy mit nem tudnak a diákok, hanem inkább arra reflektáltak, hogy hol tartanak jelenleg és mit sikerült elsajátítaniuk a tanulóknak az évek alatt.

„Ettől függetlenül minden előrelépésnek nagyon örülünk, de nem látok erőteljes áttörést országos és megyei szinten. A mi iskolánk ezúttal is jól teljesített, a diákok hozták azt a színvonalat, amelyet évtizedek óta elvárunk tőlük” – emelte ki Varga László.

„Az nem igaz, hogy a magyar gyerekek nem akarnak megtanulni románul, sőt, éppen ellenkezőleg, a legnagyobb energiákat erre mozgósítják. A tanmenetet viszont a hatékony nyelvtanuláshoz kellene igazítani, és idegen nyelvként oktatni számukra a román nyelvet” – hangsúlyozta Tamás Levente. Az összességében javuló érettségi eredményekkel kapcsolatosan elmondta, egy nagyon megterhelő időszak után ez volt az első tanév, amelyet teljes egészében a hagyományos formában teljesíthettek a diákok. A járványhelyzetben tapasztalt bizonytalanság után idén sokkal kiszámíthatóbbá vált az oktatás is, minden visszaállt a régi kerékvágásba, konzultációk megtartására is lehetőség volt, ami mind hozzásegített a jó eredményekhez. Emellett meglátása szerint idén a tételek is hozzáférhetőbbek voltak.