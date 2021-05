Székelyudvarhelyi gyanúsítottat tartóztattak le Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Minősített lopás gyanúja miatt egy 41 éves székelyudvarhelyi férfit vett őrizetbe hétfőn a rendőrség, miután a hatósági vizsgálatok megállapították, hogy tavaly novemberben és decemberben három marosvásárhelyi személy otthonába tört be, ahonnan pénzt és különböző értéktárgyakat tulajdonított el. A nyomozás során a bűnüldöző szervek kiderítették, hogy a gyanúsított két másik lakásba is megpróbált behatolni, valamint még három autó feltörésével is próbálkozott. A bűncselekmény által okozott kár ötezer lej. A nyomozók az elkövetőt márciusban azonosították, és a bizonyítékok alapján május 10-én rendelték el az őrizetbe vételét. A bíróság kedden 30 napra elrendelte az előzetes letartóztatását. A nyomozás folytatódik.