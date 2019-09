Székelyudvarhelyen mutatkozik meg a néptánc és a népzene ereje

Archív • Fotó: Veres Nándor

Mivel korábban igen népszerű volt, idén is lesz gyerektáncház (szombaton délelőtt 11 órától), valamint gyerekelőadás: ezúttal a Bekecs Néptáncegyüttes Mátyás király igazságai című produkciója tekinthető meg a Művelődési Ház nagytermében. Minden évben kiemelt esemény a néptáncoktatás is, idén Márton Sándor és Otília oktat majd székelyderzsi táncokat, valamint Tálas Ágnes és Kiss Zsolt feketelaki táncokat.

Különleges programmal is kecsegtetnek a szervezők:

szombaton 11 órától a Néptáncműhely próbatermében tekinthető meg a Virtuális Hagyományok Háza, ahol VR-szemüveggel például a magyar Állami Népi Együttes egyik próbájába nyer betekintést a látogató.

A Zurboló Néptáncegyüttes szombaton kétszer mutatja be a Kisnemesek című stúdió-előadást. A gálaesten, szombaton 18 órától a felvidéki Ifjú szívek táncszínház előadását tekintheti meg a nagyérdemű a Sportcsarnokban. A vasárnap levezetőnap a táncosoknak és zenészeknek, viszont a vásár és a helyi néptáncegyüttesek fellépései folytatódnak a fesztiválszínpadon.

Anyagi, de főként szakmai háttér



A táncháztalálkozó ezúttal is igen népesnek ígérkezik: a szervezők 820 főnek foglaltak szállást, viszont a becsatlakozókkal többezres tömegre számítanak, árulta el Orendi István. A rendezvényt Hargita Megye Tanácsa és Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is támogatta, további anyagi és főként szakmai támogatást nyújtott a Hagyományok Háza hálózata. „Fontos kiemelni, hogy megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány is. Mindez jelzi, hogy a Hagyományok Házának egész Erdélyben nagyon konkrét és komoly tervei vannak, és ebben Székelyudvarhely biztosan kiemelt szerepet fog kapni. Ezt a táncháztalálkozó is nagyon jól mutatja” – summázott a szervező.