Hirdetés

Székelyudvarhely első akadálymentesített játszótere Hiánypótló játszótéri elemek kerültek a székelyudvarhelyi Szabók utcai játszótérre. A helyiek által fitneszparkként is ismert közösségi tér teljesen megújult, és a felújítás részeként mozgássérült gyerekek számára is alkalmas játékelemekkel szerelték fel. Bencze Emese 2024. január 14., 21:242024. január 14., 21:24

Fotó: László Ildikó

Hiánypótló játszótéri elemek kerültek a székelyudvarhelyi Szabók utcai játszótérre. A helyiek által fitneszparkként is ismert közösségi tér teljesen megújult, és a felújítás részeként mozgássérült gyerekek számára is alkalmas játékelemekkel szerelték fel.

Bencze Emese 2024. január 14., 21:242024. január 14., 21:24

Hirdetés A játszótér több újításon is átesett már az elmúlt években, így kapott helyet sokak nagy örömére egy szabadtéri edzőpark is a közösségi tér egyik részében néhány éve. Tavaly októberben a Megújulnak a játszótereink program részeként újabb hatalmas átalakítás mellett döntött a városháza:

az összes régi elemet eltávolították a helyszínről, hogy újakra cseréljék azokat.

Emellett további jelentős, hiánypótló változtatásokat is eszközöltek, hiszen mozgássérült gyerekek részére is kihelyeztek játékelemeket a tér nagyobb részére. A kisebb részen sajáttestsúlyos edzésre alkalmas eszközök kaptak helyet, miután erről a korábbi fineszparkot használókkal is egyeztetett a városvezetés. Tervekből valóság A közel 300 ezer lej értékű projektet a tervek szerint megvalósították, s bár hivatalos átadásra még nem került sor, már használhatják a székelyudvarhelyiek – mondta el kérdésünkre Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője.

Fotó: László Ildikó

Az új játszótéren magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a közösségi teret valóban a városháza által korábban a Székelyhonnak eljuttatott látványterveknek megfelelően alakították ki: elhelyeztek egy hintát, amelyre fel lehet hajtani kerekesszékkel, ugyanakkor helyet kapott egy kéttornyos kis kastély is, ami rámpa segítségével szintén megközelíthető a mozgássérültek által is, a belső részében pedig amőba, valamint különböző hangokat kiadó játékok kaptak helyet. A különleges játszótéren

speciális homokozót is elhelyeztek: ez tulajdonképpen egy asztal, amelynél ülve lehet homokozni.

Rajzolótábla és hangszerek is vannak egy különálló elemen. A körforgó úgy lett kialakítva, hogy a kerekesszékkel közlekedők által is használható legyen, ezáltal együtt játszhasson minden gyerek. Mindezek mellett kártyázásra használható asztalokat és padokat, valamint gumiszőnyegeket is elhelyeztek a város első akadálymentes játszóterén.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó