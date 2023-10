Mozgássérültek által is használható lesz Székelyudvarhely egyik, felújítás előtt álló játszótere

Teljesen átalakul a székelyudvarhelyi Szabók utcai játszótér, amelyet fitneszparkként is ismernek a helyiek, hiszen a régi elemeknek szinte mindegyikét újra cserélteti a polgármesteri hivatal. Az újdonság az, hogy az edzésre használt eszközök mellett mozgássérült gyerekek számára is alkalmas játékelemekkel bővítik a teret.

„Lesznek olyan játékelemek, amelyeket nem csak a mozgássérült gyerekek tudnak használni, hanem mások is. Olyan eszközökre is gondoltunk, amelyeket például babakocsival is használhatnak az oda érkezők” – közölte a szóvivő.

Építenek egy kéttornyos kis kastélyt is, amire rámpán lehet felmenni. Ennek belső részében amőba és különböző hangokat kiadó játékok is lesznek. Helyet kap a téren egy speciális homokozó is, amely gyakorlatilag egy asztal, ahol ülve lehet játszani. Szerepel a tervekben még egy különálló elem, amelyen rajzolótábla és hangszerek lesznek. Például kártyázásra használható asztalokat és székeket is elhelyeznek, amelyek akár piknikezésre is alkalmasak.