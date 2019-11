Székelyföldi gazdaságfejlesztés: Gyergyóditróban kezdődött el a támogatási szerződések megkötése

Helyben segít a magyar állam. Gyergyószéken már elkezdődött a támogatási szerződések aláírása • Fotó: Gergely Imre

A szerződések aláírása után vásárolhatják meg a pályázatban megjelölt eszközöket, állatokat. Az adásvételi szerződést és a kifizetési bizonylatokat a pályázati dokumentációhoz hasonlóan online kell feltöltsék, és ezek beérkezésének sorrendjében történik meg az ellenőrzésük, és a kifizetések. Kozma Mónika szerint

jó esély van arra, hogy jövő tavaszra minden pályázónak az udvarán lesznek az így beszerzett eszközök.

Hosszabb távra tervezve kell gazdálkodni

20 milliárd forint érkezik a székelyföldi gazdaságfejlesztési program által a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdákhoz. Az igazgató azonban figyelmeztetett: ez a szerencsés helyzet lehet, hogy nem tarthat örökké, lesznek nehezebb időszakok is, és a székely gazdáknak fel kell készülniük arra is, hogy a most nyert támogatást úgy használják fel, hogy az hosszabb, 4-10 éves távon is segítse a tevékenységüket, az önfenntartásukat és a fejődésüket. Kozma Mónika közölte ugyanakkor, hogy hamarosan elindul egy olyan online platform is, amely szintén segítséget nyújthat a gazdáknak. Ezúttal nem pénzügyi támogatást jelent, hanem abban segíti a munkájukat, hogy olcsóbban szerezhessenek be a gépekhez üzemanyagot, vagy jobb áron értékesíthessék termékeiket.