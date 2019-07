Székelyföldi előnyben Keresztúr: hamarosan átszeli a várost a kerékpárút

Nemsokára biciklivel közlekedve is biztonságosan át lehet menni Székelykeresztúron, hiszen a helyi önkormányzat néhány éve úgy döntött, hogy a bringázókat támogatva és az autóútjaik tehermentesítése céljából kerékpárutat alakít ki. Ennek már három szakasza megépült, és ősz elejére az utolsó részt is befejezik.

Gőzerővel folyik munka. Ősz elejéig befejeznék a bicikliút utolsó szakaszának kivitelezését • Fotó: Barabás Ákos

A projekt ugyanakkor az utak tehermentesítése, a parkolási gondok megoldása és a környezetvédelem szempontjából is fontos. „A város két szélén van a legtöbb gyár és kereskedelmi egység, ahol az emberek dolgoznak, a bicikliutak kiépítésével pedig ezek is könnyen megközelíthetővé válnak” – tette hozzá a tisztségviselő.

Az önkormányzat már évek óta dolgozik a projekt megvalósításán, nyolc évvel ezelőtt kormánytámogatást is kaptak egy pályázat nyomán az akkor 3,6 millió lejre becsült munkálat finanszírozására, ám a politikai változások miatt végül

sohasem kapták meg a beígért támogatást. Így nem volt más lehetőség, úgy döntöttek, saját költségvetésükből különítenek el pénzt

az évekre leosztott, szakaszonkénti megvalósításra. Persze a pénzhiány miatt le kellett mondani a Bözsefalváig, illetve Sóskútig tartó teljes hálózat kiépítéséről is, és egy főbb nyomvonal kivitelezésére koncentráltak, ami valamivel több mint négy kilométer hosszú. Erre nagyjából 2,5 millió lejt fordítanak, ha az idei 500 ezer lejes összeget is beleszámítjuk.

Vannak szépséghibák

Rafai elmondta, annak ellenére is örül a megvalósításnak, hogy voltak más vélemények a nyomvonalat illetően, hiszen roppant hasznos dologról van szó. Vannak ugyanakkor szépséghibák is a megépített részeken, mert néhány villanypóznát nem sikerült idejében máshová költöztetni az útról – ami a szolgáltatóval folytatott bürokratikus egyeztetésnek tudható be –, de ennek ellenére használható. Ezt a városvezetők maguk is kipróbálták.